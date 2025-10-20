A primera hora de este lunes, la compañía Amazon reportó una avería global en su unidad de servicio en la nube, conocida como Amazon Web Services (AWS), lo que provocó problemas de conectividad en diferentes sistemas y aplicaciones de empresas de todo el mundo.

Servicios de diferentes sitios web y aplicaciones reconocidas a nivel mundial, como Fortnite, Canva, ChatGPT y Snapchat presentaron inconvenientes. Ante este escenario, en principio caótico, la compañía utilizó su página web oficial para informar que se encontraba detectando la recuperación en la mayoría de las prestaciones afectadas.

Claudio Martínez, sobre la inversión de OpenAI: "Esto es una nube de humo, el proyecto Stargate necesita claridad"

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Podemos confirmar importantes índices de error en los pedidos enviados", confirmó durante la mañana de este lunes el gigante tecnológico sobre la base de datos utilizada por numerosas aplicaciones web y juegos en línea luego de que su plataforma en la nube registrara interrupciones durante varias horas y llevara al sitio a estar en mantenimiento.

La web que monitorea el estado de los servicios de Amazon Web Services también reportó un "problema operativo de múltiples servicios en Virginia del Norte", indicando que múltiples servicios de la compañía se encontraban interrumpidos debido a la avería global reportada.

El impacto de la caída de servicio se extendió a varios rubros que presentaron interrupciones, incluyendo streaming, redes sociales, aplicaciones educativas, videojuegos, plataformas de inteligencia artificial y servicios financieros, tales como la empresa emergente de inteligencia artificial Perplexity y la bolsa de criptomonedas Coinbase.

Claudia Boeri, ejecutiva de SAP para LATAM y el Caribe: “La IA es tan buena como los datos que los alimenta”

"Seguimos observando recuperación en la mayoría de los servicios de AWS afectados. Continuamos trabajando para lograr una resolución completa y proporcionaremos actualizaciones a medida que tengamos más información", sostuvo Amazon en el último reporte que dio sobre el estado del servicio que afectó al menos a 71 sub-servicios.

El gigante tecnológico indicó que la posible causa fueron las tasas de error de las API de DynamoDB en la región US-EAST-1 y que se encuentran trabajando sobre rutas paralelas para acelerar la recuperación del servicio que también afecta a otros sub-servicios de la compañía en la región US-EAST-1.

La unidad de servicio en la nube de Amazon, AWS, se encarga de brindar potencia informática a demanda, almacenamiento de datos y otros servicios digitales a empresas, países e individuos/entidades particulares, siendo la principal competencia de los servicios de la nube de Google y Microsoft.

AS.