Andy Burnham asumirá este lunes como nuevo primer ministro del Reino Unido, en reemplazo de Keir Starmer, quien renunció tras menos de dos años en el poder, golpeado por la caída de su popularidad, los malos resultados electorales y la presión interna dentro del Partido Laborista. El exalcalde de Gran Mánchester llega con la promesa de "devolver la esperanza" a los británicos y recuperar la confianza en el gobierno.

La transición se concretará este lunes con el tradicional cambio de mando en el Palacio de Buckingham. Tras presentar formalmente su renuncia al rey Carlos III, Starmer dejará el cargo y Burnham será convocado por el monarca para formar un nuevo gobierno.

Antes de abandonar Downing Street, Starmer defendió su gestión y aseguró sentirse "orgulloso" del trabajo realizado, añadiendo que el país es "más fuerte y más justo" desde que llegó al poder en 2024. "Me voy con serenidad, con una sonrisa y orgulloso de todo lo que hemos logrado", afirmó.

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La salida de Starmer se produce apenas dos años después de que los laboristas pusieran fin a catorce años de gobiernos conservadores. Sin embargo, el deterioro de la economía, varios escándalos y la derrota del partido en las elecciones regionales y municipales de mayo aceleraron una crisis de liderazgo. Cada vez más diputados laboristas reclamaban su dimisión mientras las encuestas mostraban una fuerte caída de su imagen y un crecimiento sostenido del partido antiinmigración Reform UK. "Le deseo mucho éxito, cuenta con todo mi apoyo", dijo Starmer.

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El ascenso de Burnham al poder

Con ese escenario, el Partido Laborista eligió sin competencia a Andy Burnham, de 56 años, exalcalde de Gran Mánchester. Conocido como el "rey del norte", un apodo que proviene de su fuerte protagonismo en la política del noroeste de Inglaterra, obtuvo el respaldo de 379 de los 403 diputados laboristas en la Cámara de los Comunes durante la elección interna.

En esas recientes elecciones ocurridas en Makerfield el 18 de junio, ganó con el 54,8%, lo que le valió una banca en el Parlamento británico, una condición indispensable para aspirar al puesto de primer ministro. De hecho, esa banca fue liberada estratégicamente por el diputado laborista Josh Simons, quien renunció con el fin de permitir que Burnham pudiera postularse, regresar al Parlamento Británico y así quedar habilitado legalmente para competir por el liderazgo de la nación.

Tras ser designado por el rey, Burnham pronunciará su discurso inicial como primer ministro frente al número 10 de Downing Street. Allí expondrá las prioridades de su gestión, que buscará recuperar la confianza de la ciudadanía y aliviar el impacto de la crisis del costo de vida. Entre los principales desafíos del nuevo gobierno aparecen una economía estancada, el aumento del gasto social, el elevado costo del endeudamiento estatal y la inmigración irregular, uno de los temas que impulsó el crecimiento electoral de Reform UK.

La conformación del gabinete podría anunciarse durante la tarde del lunes. Una de las principales incógnitas es quién reemplazará a Rachel Reeves al frente del Ministerio de Finanzas. Entre los nombres con más posibilidades figura Shabana Mahmood, actual ministra del Interior, quien ganó protagonismo por su política de línea dura en materia migratoria.

Burnham ya comenzó a marcar diferencias con su antecesor. El primer anuncio de su futuro gobierno fue la retirada del proyecto para implementar un documento nacional de identidad digital, una iniciativa impulsada por Starmer para combatir el empleo de inmigrantes en situación irregular. Además, la prensa británica señala que el nuevo primer ministro también podría habilitar nuevos proyectos de explotación de petróleo y gas en el mar del Norte.

De periodista a figura del laborismo

Nacido en Liverpool en 1970, Burnham creció en Culcheth, un tranquilo pueblo residencial de Cheshire, cerca de Warrington. Su padre, ingeniero de la empresa de telecomunicaciones BT, y su madre, recepcionista de un centro de salud, eran firmes partidarios del Partido Laborista, lo que despertó en él un temprano interés por la política.

Burnham contó cómo se inspiró para unirse al Partido Laborista a los 14 años, tras conmoverse con una serie dramática de la BBC, Boys from the Blackstuff, sobre la vida de los desempleados en Liverpool.

Burnham y sus dos hermanos fueron los primeros de su familia en ir a la universidad; Andy estudió Literatura Inglesa en la Universidad de Cambridge. En su libro, Head North, Burnham escribió que le costaba integrarse en la universidad y se sentía como un impostor. Sin embargo, este amante de la música —seguidor de grupos "indie" del norte como The Smiths y The Stone Roses— afirmó que su creciente interés por la música de Mánchester "le dio una identidad y una ventaja".

Tras graduarse, comenzó su carrera periodística trabajando para revistas especializadas como Tank World y Passenger World Management. A principios de sus veinte años, tuvo su primera oportunidad en política, trabajando como investigador para la entonces diputada Tessa Jowell, ya fallecida, quien después sería ministra bajo los gobiernos laboristas de Tony Blair y Gordon Brown.

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Burnham ascendió rápidamente, convirtiéndose en asesor especial del secretario de Cultura, Chris Smith, antes de ser elegido diputado por su ciudad natal, Leigh, en el Gran Mánchester, en 2001. Primero fue viceministro bajo el mandato de Blair, pero se unió al gabinete como secretario jefe del Tesoro, y más tarde como secretario de Cultura y de Salud, bajo el mandato de Brown.

Cuando era secretario de Cultura, Medios de Comunicación y Deportes, Burnham fue abucheado en un acto conmemorativo del 20.º aniversario de la tragedia de Hillsborough, donde 97 aficionados del Liverpool murieron en una estampida en el estadio en 1989. Los abucheos impulsaron a Burnham a plantear el tema en el gabinete, lo que contribuyó al inicio de una segunda investigación sobre la tragedia.

En 2010, tras la dimisión de Brown después de la derrota del Partido Laborista en las elecciones generales, Burnham se presentó como candidato a líder del partido. Quedó cuarto entre los cinco aspirantes, pero dedicó los siguientes cinco años a consolidar su apoyo entre las bases del partido. En 2015 lo intentó de nuevo, siendo derrotado esta vez por Jeremy Corbyn.

Los críticos de Burnham lo han tachado de oportunista, alguien cuyas opiniones se adaptan a las circunstancias políticas para maximizar sus posibilidades de éxito.

Partidario de la permanencia en la Unión Europea durante el referéndum del Brexit, expresó su deseo de que Reino Unido se reincorpore a la UE.

Pero aunque retiró su convicción de que existe una justificación para la reincorporación "a largo plazo", Burnham no la defendió en las elecciones de Makerfield, que se celebraron en una zona con una fuerte tendencia a favor del Brexit.

Y a pesar de ser considerado de centroderecha dentro del partido, las posturas de Burnham se inclinan cada vez más hacia la izquierda, apoyando la nacionalización del agua y la energía. Incluso, no fue uno de los que dimitieron en protesta contra el liderazgo de Corbyn, uno de los parlamentarios laboristas ubicados más a la izquierda, en 2016. Pero sí renunció a continuar en el gabinete de la oposición en 2017 para presentarse como candidato a primer alcalde del Gran Mánchester.

Burnham ganó las elecciones con más del 60% de los votos y fue reelegido por un margen aún mayor en 2021. Como alcalde del Gran Mánchester, Andy Burnham ganó reconocimiento por reformar el transporte público: recuperó el control público de los colectivos, integrándolos con otros medios bajo una red única, la primera fuera de Londres.

Su perfil nacional creció durante la pandemia de covid-19, cuando se enfrentó al gobierno conservador por las restricciones regionales y denunció que el norte de Inglaterra era tratado con "desprecio". Ese conflicto le valió el apodo de "rey del norte", en alusión a la serie Juego de Tronos.

A partir de 2025 comenzó a posicionarse para disputar el liderazgo del Partido Laborista, aunque inicialmente sus críticas a la política económica del gobierno y el rechazo de Starmer a permitirle competir en una elección parcial frenaron su regreso al Parlamento.

RM

