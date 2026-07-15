Lo que debía ser la antesala de una verdadera fiesta deportiva mundialista se transformó en el escenario de una provocación de pésimo gusto. Horas antes del trascendental cruce entre la Selección Argentina e Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026, la diplomacia británica decidió pisotear la sensibilidad de todo un país. El gobernador impuesto en las ocupadas Islas Malvinas iluminó la Casa de Gobierno, construida sobre suelo argentino usurpado, con los colores rojo y blanco de la bandera inglesa, en un claro gesto de arrogancia que mezcló la pasión futbolera con la hostilidad geopolítica.

A través de las redes sociales, la cuenta oficial del Gobierno de las Islas (@GHFalklands) se encargó de viralizar la imagen para que el mensaje llegara directamente al continente y al mundo. El propio gobernador, Colin Martin-Reynolds, compartió la foto de su residencia teñida con la cruz de San Jorge y acompañó la publicación con las etiquetas "#Deporte", "#GranBretaña" y el inconfundible cántico "#RegresaACasa". Para coronar, el perfil institucional sumó la sigla "IYKYK" ("Si sabés, sabés", en inglés) junto al dibujo de una pelota.

El posteo del Gobierno de las Islas en X

Esta actitud sobradora dinamitó por completo los intentos por mantener el duelo de esta noche en el plano estrictamente deportivo. De hecho, el propio director técnico nacional, Lionel Scaloni, marcó en la previa que sería una "locura" mezclar el fútbol con la política. Sin embargo, la provocación institucional demostró que, para quienes administran el territorio tras el conflicto bélico de 1982, la burla hacia la Argentina es una carta que están dispuestos a jugar sin ningún tipo de tapujos.

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El accionar del funcionario británico se apoya en la histórica postura intransigente del Reino Unido frente al reclamo nacional. Para sostener su control sobre el Atlántico Sur, la administración extranjera se escuda recurrentemente en el referéndum celebrado en 2013, donde la población de las islas votó a favor de continuar siendo un territorio de ultramar, una maniobra que busca invisibilizar los legítimos derechos argentinos sobre esa porción de tierra.

Con los ánimos caldeados, la tensión se trasladó directamente a las calles de Atlanta, la ciudad estadounidense que albergará el partido decisivo. Frente al clima espeso que rodea el cruce, las autoridades locales decidieron desplegar personal de seguridad adicional en las inmediaciones del estadio para blindar el operativo. Hasta el momento, el único registro de violencia fue una pelea menor protagonizada ayer por un grupo de hinchas argentinos.

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La respuesta fueguina: "Una certeza irrenunciable"

Como contracara a las provocaciones británicas y a pocas horas del pitazo inicial en Estados Unidos, el Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur decidió marcar la cancha con un emotivo mensaje en sus redes sociales. Las autoridades provinciales publicaron un video de casi dos minutos y medio de duración que intercala imágenes impactantes del archipiélago usurpado, Ushuaia y Río Grande, todo acompañado por los inconfundibles acordes de la Marcha de Malvinas sonando de fondo.

El objetivo de la publicación fue ratificar el reclamo soberano en medio del fervor mundialista. "Hay símbolos que no se dejan afuera. Desde Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, sostenemos una certeza irrenunciable, escrita en nuestra geografía y en el corazón de todo un pueblo. Las Malvinas fueron, son y serán argentinas", expresó el Ejecutivo en su posteo. Justamente, la mención a Río Grande en la pieza audiovisual no es casual: la ciudad ostenta el título oficial de "Capital Nacional de la Vigilia por la Gloriosa Gesta de Malvinas".

La normativa detalla que, durante la noche del 1° y la mañana del 2 de abril, los vecinos se juntan de manera espontánea a orillas del Mar Argentino para rendir tributo frente al Monumento a los Héroes de Malvinas. En cada aniversario, los ex combatientes levantan una carpa en ese mismo punto para encabezar actividades de concientización, manteniendo viva la memoria y sosteniendo la lucha por las islas y sus aguas.

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El mensaje de Villarruel: "No es un partido más"

La vicepresidenta de la Nación, por su parte, utilizó su cuenta de la red social X para fijar una postura sin vueltas. "Mañana jugamos contra los piratas usurpadores", escribió la funcionaria, dejando en claro que el choque conlleva una carga histórica indiscutible.

El posteo de Villarruel

Lejos de buscar poner paños fríos, la titular del Senado expuso el verdadero peso emocional que tiene este cruce para cualquier argentino. "Este no es un partido cualquiera. No voy a ser políticamente correcto ni insensible; contra los ingleses, siempre hay algo más", aseguró en su descargo, apuntando directamente contra los "invasores".

El cierre de su publicación funcionó como un resumen de lo que está en juego sobre el césped del estadio, entrelazando la soberanía herida con la épica de los grandes ídolos deportivos. "Son las Malvinas, es Diego, es el último partido de Leo, y está frenando a los invasores", remarcó Villarruel, para luego sentenciar a modo de bandera: "¡Vamos Argentina! ¡Porque hasta nuestro último aliento, vamos a reclamar lo que es nuestro!".

TC/ML