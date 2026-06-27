Anomalía geológica y deficiencias estructurales de base

Esta semana, el norte de Venezuela fue sacudido por un fenómeno sísmico poco habitual: dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurrieron con apenas 40 segundos de diferencia.

Para entender qué ocurrió, Perfil consultó al Dr. José Pablo López, Profesor Titular de la Facultad de Ciencias Naturales de la UNT e investigador del INSUGEO, quien explicó la mecánica detrás de este evento extraordinario.

“Dos sismos seguidos no son comunes y normalmente ocurren donde las placas tectónicas se deslizan unas respecto de otras”, advierte. Y agrega: “Lo que suele ocurrir es que se produce una liberación de presión en el interior de la corteza a lo largo de una falla, que genera un sismo y luego muy comúnmente asociado a la misma falla, se reacomoda y da como resultado un segundo temblor. Eso ocurrió acá y se relacionan normalmente con límites de placa transcurrentes, es decir donde una placa se desplaza sobre otra”. “Es diferente a los terremotos que ocurren cuando una placa subducta por debajo de la otra, por ejemplo, los terremotos de Chile”, apunta.

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Aunque no es el primer país que viene a la mente al hablar de sismos, Venezuela tiene una historia de terremotos importantes. “Su ubicación en una región geológica relacionada con márgenes de placas tectónicas la hace propensa a este tipo de eventos”, señaló el especialista.

La clave está en la dinámica entre la placa del Caribe y la placa de Sudamérica, señala. “Las placas tectónicas son grandes fragmentos rígidos de la litosfera -la capa externa sólida de la Tierra-, que están en movimiento continuo, aunque muy lento, de centímetros por año”, advierte López.

“Los terremotos o sismos, son procesos de liberación de energía que se producen en las fallas geológicas que son como cicatrices que se encuentran en la litósfera”. Entonces, “en estas fallas esas tensiones acumuladas superan la resistencia de las rocas, provocando una ruptura súbita y deslizamiento relativo de bloques corticales”.

Por qué los daños fueron tan grandes. La magnitud del sismo es apenas uno de los factores que explican la devastación. López subrayó que el riesgo geológico depende de una combinación de variables

“Aquí hay que hablar de riesgo geológico, que incluye más factores además de la magnitud y profundidad. Entre ellos tienen que ver la magnitud del sismo, la distancia del epicentro, el mecanismo de ruptura de la falla, el tipo de suelo (sedimentos blandos suelen amplificar las vibraciones) y la calidad de las construcciones”.

Según datos de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, el 80% de la población venezolana reside en zonas de alta amenaza sísmica. Las ciudades más densamente pobladas e industrializadas, como Caracas, Valencia, Maracay, Mérida y Cumaná, se construyeron precisamente a lo largo de la franja de 100 km de ancho que delimita el sistema de fallas activas.

Los expertos coinciden en que las últimas décadas se agravó esta situación en Venezuela con la autoconstrucción. Un alto porcentaje de las viviendas en los sectores populares y edificaciones antiguas no cumplen con normativas sismorresistentes modernas y tienen deficientes estructuras, como muros sin confinamiento de vigas o construcciones en terrenos de alta pendiente (cerros), lo que hace que colapsen con mayor facilidad ante un desplazamiento tectónico.