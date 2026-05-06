Antisemitismo en Estados Unidos: bajaron los incidentes totales, pero la violencia física alcanza niveles récord

Los números generales que se desprenden del último informe de la Anti-Defamation League (ADL) pueden engañar a primera vista, pero la sangre derramada cuenta la verdadera historia. Durante 2025, el volumen de incidentes antisemitas en Estados Unidos experimentó una baja tras el pico explosivo desatado a fines de 2023; sin embargo, esa aparente calma estadística esconde una realidad aterradora: las agresiones físicas, el uso de armas y la brutalidad letal alcanzaron niveles nunca antes vistos en los registros oficiales, transformando el mapa de la discriminación en una verdadera zona de riesgo mortal.

El saldo más doloroso del último año rompió una macabra racha que se mantenía en cero desde 2022. Tres personas perdieron la vida en ataques motivados exclusivamente por el odio racial y religioso. La tragedia golpeó primero en mayo, cuando dos empleados de la embajada israelí fueron acribillados en la puerta de un museo judío en Washington. Apenas un mes después, la violencia se cobró otra víctima en Colorado, donde una mujer murió tras el brutal lanzamiento de artefactos incendiarios contra una manifestación que exigía la liberación de los rehenes de Gaza.

Según la ADL, se alcanzaron niveles de brutalidad antisemita "nunca antes vistos"

La crueldad de los ataques cuerpo a cuerpo no dio tregua en las calles estadounidenses. Las agresiones físicas directas treparon de 196 en el período anterior a 203 durante 2025. Lo más alarmante es el nivel de letalidad: 32 de estos episodios involucraron el uso de armamento mortal, marcando un salto exponencial frente a los 23 casos previos. Frente a esta escalada sin precedentes, Jonathan Greenblatt, director de la ADL, fue tajante y definió al 2025 como "uno de los años más violentos jamás registrados para los judíos estadounidenses".

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Si se mira la foto completa del país, se registraron 6.274 actos de vandalismo, acoso y violencia, promediando unos 17 episodios diarios. La cifra representa un alivio frente a los desorbitantes 9.354 casos de 2024 y los 8.873 de 2023. No obstante, desde la organización humanitaria advirtieron que este número total, aunque refleja una merma, "sigue siendo claramente muy superior" a cualquier promedio histórico contabilizado desde 1979 hasta antes del estallido bélico provocado por el ataque de Hamás en octubre de 2023.

El mapa geográfico del odio apuntó directamente contra las regiones con mayor densidad de población de esta comunidad. Nueva York lideró el triste ranking nacional con 1.160 denuncias documentadas, seguido de cerca por el estado de California, que reportó 817 casos de diversa índole, y Nueva Jersey, donde se contabilizaron otros 687 ataques a lo largo del año.

Manu Jove la acusó de "antisemita" y Vanina Biasi le respondió: "¿Estás a favor de un genocidio?"

El mapa educativo y la continuidad del terror

En el ámbito académico, el escenario mostró dos caras diametralmente opuestas. Las universidades y facultades, que habían sido el epicentro del conflicto ideológico y los acampes, lograron reducir los incidentes en un drástico 66%. Según el detallado informe, este descenso se logró "en parte porque están enfrentando el antisemitismo en sus campus". Por el contrario, la hostilidad en los pasillos de las escuelas públicas (abarcando desde el nivel preescolar hasta el último año de secundaria) se mantuvo inamovible y en niveles preocupantes.

Otro foco de conflicto que logró desinflarse durante el transcurso del año pasado fue el de las manifestaciones callejeras extremistas. La ADL confirmó que las concentraciones masivas "marcadas por una retórica extremadamente hostil hacia Israel” sufrieron una baja considerable. En esa misma línea, la distribución y visibilidad de la "propaganda supremacista blanca antisemita" también perdió su terreno habitual en el espacio público.

Pese a las caídas en las estadísticas globales, el arranque de 2026 demostró que el ala más extrema y violenta del antisemitismo sigue activa y dispuesta a todo. Los recientes ataques en territorio estadounidense, que incluyeron un camión embistiendo a toda velocidad contra una sinagoga en los suburbios de Detroit y un incendio intencional que devoró gran parte de un templo en Misisipi, confirman que la amenaza física e institucional está muy lejos de desaparecer.

TC/AF