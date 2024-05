Arrestaron al “violador del mal aliento” tras pasar 17 años prófugo: convivía con una mujer bajo falsa identidad

En California, Estados Unidos, la policía detuvo al “violador del mal aliento”, un criminal convicto que pasó 17 años prófugo. Tuen Kit Lee, de 55 años, había huido justo antes de los argumentos finales del juicio en su contra por la violación de una mesera que trabajaba en el restorán de su familia. Ahora lo encontraron conviviendo con una mujer que no tenía idea sobre su verdadera identidad.

El capitán Daniel Guarente del departamento de policía de Quincy informó que los investigadores lograron localizar al criminal después de que “obtuvieron cierta información de que estaba en California y que posiblemente había estado en contacto con miembros de su familia”. Los agentes limitaron la búsqueda a Diablo, una localidad a menos de 50 kilómetros al este de San Francisco, donde hallaron su nuevo hogar. Lo vigilaron de cerca y, este martes, lo detuvieron en un control vehicular.

Cuando Lee y una mujer fueron detenidos por la policía, el hombre inicialmente proporcionó un nombre falso, “Randy Lee”, pero "finalmente confesó cuando lo presionaron sobre su verdadera identidad", indicó la policía estatal, que luego lo ratificó con las huellas dactilares. El prófugo había estado viviendo con la mujer, propietaria de una florería, en su casa multimillonaria en Diablo.

“No puede ser él, es un buen hombre”, lo defendía su mujer, quien quebró en llanto al comprender lo que sucedía

Chris Tamayo, inspector principal del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos en el norte de California, explicó que Lee había huido inicialmente a Nueva York y luego había tomado un autobús a San Francisco, donde conoció a la mujer que se convirtió en su compañera durante los últimos 10 años. Si bien vivían juntos en Diablo, nunca se casaron y “todo lo que tenían estaba a nombre de ella, por lo que él simplemente permaneció fuera del radar”.

Cuando la policía logró identificar a Lee, su pareja les aseguraba que estaban equivocados: “No puede ser él, es un buen hombre”, lo defendía la mujer. Cuando un investigador le mostró el cartel de búsqueda con la cara del hombre, se quebró en llanto. “Estaba completamente shockeada. Tengo cierta simpatía por ella, su vida acababa de dar un vuelco. No tenía ni idea de quién es él”, relató Tamayo al medio The New York Times. Aunque aseguraron también que el rostro de Lee llegó a aparecer incluso en el programa televisivo “America’s Most Wanted”.

El año pasado, las autoridades ofrecieron una recompensa de 10.000 dólares por información que condujera a su arresto. Lee permanece detenido por la policía en California antes de su esperado traslado a Massachusetts, su lugar de origen y donde cometió el crimen. Sean LoPiccolo, comandante interino del grupo de trabajo regional sobre fugitivos del Pacífico suroeste del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, declaró: “Se espera que la dedicación inquebrantable de las fuerzas del orden para localizarlo y arrestarlo traiga tranquilidad a la víctima y su familia”.

El crimen de Lee, el “violador del mal aliento”

Tuen Kit Lee, el 2 de febrero de 2005, irrumpió en la casa de una mesera que trabajaba en el restaurante que su familia tenía en Quincy, al sur de Boston, Massachusetts. El hombre ingresó ocultando su rostro con una máscara, la sujetó a punta de cuchillo y ató a la mujer a una cama para violarla. Tras cometer el violento crimen, la abandonó allí y recién fue encontrada por su novio, horas más tarde, preocupado porque no atendía el teléfono.

Lee fue “finalmente identificado por el ADN y su horrible aliento, lo que produjo el apodo de ‘violador del mal aliento’”, expuso la policía estatal. Fue arrestado y acusado de violación, pero fue puesto en libertad con una fianza de 100.000 dólares en efectivo antes de su juicio. Justo antes de los alegatos finales, el hombre desapareció. Philip A. Tracy Jr, abogado de Lee en ese momento, informó a The New York Times que su cliente tenía miedo de volver a la cárcel, donde lo habían golpeado, y que por eso se había escapado. “Estaba preocupado, asustado. Nunca pensé que lo volvería a ver o saber de él", señaló.

Aun así, el juicio continuó sin él en septiembre de 2007 y un jurado lo declaró culpable de cuatro cargos de violación agravada, secuestro, agresión indecente y agresión y otros cargos. No fue sentenciado todavía por los cargos, que conllevan una pena máxima de cadena perpetua en la cárcel. Queda en manos de la Justicia de Estados Unidos no volver a dejarlo escapar.

