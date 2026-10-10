Atacaron otra vez el aeropuerto de Riad: muertos, evacuaron la terminal y suspendieron los vuelos

El aeropuerto internacional Rey Khalid de Riad, la capital de Arabia Saudita, sufrió un nuevo ataque este sábado y las autoridades suspendieron las operaciones mientras evacuaban las instalaciones. El incidente dejó 12 muertos y más de 300 heridos, según informó la autoridad de aviación civil saudí, que anunció que el servicio permanecerá interrumpido hasta que se evalúen los daños y se verifique la seguridad del lugar.

Testigos citados por agencias internacionales reportaron una explosión dentro del aeropuerto y aseguraron haber visto personas heridas en el suelo, cerca de una puerta de embarque. Un viajero declaró a Reuters que vio un objeto cruzar el cielo antes de que parte del techo se desplomara. Más de una docena de ambulancias se dirigieron a la terminal para atender la emergencia.

Por el momento, no hubo una reivindicación inmediata del ataque. Sin embargo, el episodio ocurre en medio de una escalada de acciones militares entre Arabia Saudita y los rebeldes hutíes de Yemen, un grupo respaldado por Irán que lanzó ataques con misiles y drones contra instalaciones saudíes durante los últimos días.

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Cancelaron y desviaron vuelos en el aeropuerto de Riad

La Autoridad General de Aviación Civil de Arabia Saudita anunció la suspensión temporal de las operaciones en el aeropuerto Rey Khalid. En un comunicado, explicó que la medida se mantendrá hasta que finalice la evaluación de los daños y se confirme que las instalaciones son seguras.

La interrupción del servicio afectó el movimiento aéreo. Según el sitio de seguimiento Flightradar24, los vuelos con destino a Riad fueron cancelados o desviados. Además, varias compañías modificaron sus servicios hacia la capital saudí.

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Kuwait Airways canceló dos vuelos entre Kuwait y Riad debido al cierre del aeropuerto y a la situación de seguridad. Etihad Airways y Qatar Airways también habían suspendido servicios durante los días anteriores, con algunas cancelaciones que se extendieron hasta el lunes.

Las autoridades aeroportuarias recomendaron a los pasajeros consultar directamente con sus aerolíneas el estado de sus vuelos antes de trasladarse a la terminal. A su vez, distintas embajadas, entre ellas las de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Alemania y España, emitieron alertas para advertir sobre el incidente y recomendar evitar la zona.

La escalada militar entre Arabia Saudita y los hutíes

El nuevo ataque se produjo después de una serie de incidentes contra instalaciones saudíes durante la semana. Los episodios anteriores dejaron víctimas fatales y daños en el aeropuerto, lo que aumentó la preocupación por la seguridad de la infraestructura civil del reino.

La ofensiva se desarrolla mientras las fuerzas del Gobierno yemení, respaldadas por una coalición encabezada por Arabia Saudita, intentan recuperar territorios bajo control de los hutíes. A comienzos de octubre, las tropas gubernamentales anunciaron una operación militar para avanzar sobre zonas controladas por los insurgentes. Ahora, podría involucrarse Estados Unidos, ya que AP da un muerto como norteamericano.

El portavoz de la coalición, Turki al Maliki, informó que las fuerzas aliadas atacaron objetivos militares hutíes y afirmó que la campaña busca reducir la capacidad del grupo para lanzar misiles y drones. También sostuvo que la aviación de la coalición brinda apoyo a las tropas yemeníes durante la ofensiva.

Los hutíes, por su parte, habían advertido que el espacio aéreo saudí debía evitarse por considerarlo una zona de operaciones militares. Esa declaración se produjo después del inicio de la ofensiva de las fuerzas gubernamentales yemeníes.

Trump evalúa una posible intervención de Estados Unidos

El ataque también abrió interrogantes sobre una eventual participación directa de Estados Unidos en las operaciones contra los hutíes. Consultado por periodistas en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump dijo que su gobierno analizaría la posibilidad de sumarse a los ataques saudíes. “Podríamos hacerlo. Vamos a analizarlo”, respondió Trump, quien señaló que acababan de recibir información sobre el incidente.

Mientras tanto, Arabia Saudita refuerza su cooperación militar con otros países. El 5 de octubre, Riad, Pakistán y Turquía habían acordado activar su pacto de defensa conjunta. Fuentes de seguridad paquistaníes confirmaron posteriormente el despliegue de cientos de efectivos en territorio saudí.

LB/AF