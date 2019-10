Ataque en Manchester: detienen a un hombre sospechado de acuchillar a cinco personas en un shopping

Al menos cinco heridos dejó un brutal ataque este viernes 11 de octubre en un centro comercial de Manchester, al norte de Inglaterra. La Fiscalía antiterrorista británica investiga lo sucedido, y la policía ya detuvo a un sospechoso.

En el comunicado de la fuerza de seguridad, que aprehendió a un hombre de unos 40 años, se informa que "la localización del incidente y su naturaleza hacen que los agentes de la policía antiterrorista investiguen el incidente", aunque aún no se saben las circunstancias ni los motivos que lo desencadenaron.

Es por eso que los investigadores no descartan la posibilidad de otras pistas para determinar las causas del ataque del hombre con un arma blanca, que dejó a cinco personas heridas que ya fueron trasladadas a un centro de salud. Aún no transcendió si hubo víctimas fatales, y el centro comercial de Arndale donde tuvieron lugar los hechos ya fue evacuado, según consignó AFP.

Un video difundido por un usuario en redes sociales muestra el momento de la detención de la Policía al sospechoso, donde se ve que mientras uno de los oficiales lo mantienen en el suelo, el otro lo apunta con una pistola eléctrica. Según trascendió, el hombre está siendo interrogado.

Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, se refirió a lo sucedido mediante su cuenta de Twitter, y dijo estar "shockeado" por el incidente en Manchester. "Mis pensamientos están con los heridos y con todos los afectados. Gracias a nuestros excelentes servicios de emergencias, que respondieron y ahora investigan lo ocurrido”, dijo el líder del Partido Conservador.

Shocked by the incident in Manchester and my thoughts are with the injured and all those affected. Thank you to our excellent emergency services who responded and who are now investigating what happened.