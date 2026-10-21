Encuestas en Brasil: cayó el rechazo a Lula, y sondeos muestran exiguas diferencias para Bolsonaro

Se multiplican las encuestas en Brasil, y a solo cuatro días del crucial balotaje entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el derechista Flavio Bolsonaro, este ganador de la primera vuelta, la "guerra de números" es sin cuartel. Así un nuevo sondeo de la reconocida consultora Quaest trajo una buena noticia para el mandatario, señalando que sus "niveles de rechazo" cayeron 6 puntos, del 53 al 47% en apenas una semana.

El dato puede parecer de relativa importancia, pero los especialistas remarcan que "las segundas vueltas se definen tanto por adhesiones como por rechazos", por lo que esa llamativa baja en el rechazo a Lula medida por Quaest podría mejorar las chances del mandatario de dar vuelta el resultado de la primera vuelta (que se definió por dos puntos a favor de Bolsonaro), y lograr la reelección.

Intención de voto, muy pareja

En cuanto a intenciones de voto, la encuesta de Quaest, destacada por O Globo y TV Globo, señaló un marco de paridad, con Flávio Bolsonaro logrando un 45% de las respuestas contra el 44% de Lula. El sondeo de Quaest se realizó mediante 2.154 entrevistas presenciales en domicilios, con un margen de error de dos puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%. La investigación fue registrada ante la Justicia Electoral brasileña.

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Ese breve diferencia de un punto no puede siquiera considerarse gravitante, porque duplica el margen de error de la muestra, de manera que a los efectos de estimación podría llegar a considerarse el resultado de Quaest como una suerte de "empate técnico".

El nuevo estudio de Quaest es el primero realizado por esa empresa después del tenso debate televisivo entre los dos candidatos. Durante el encuentro, el comportamiento de Flávio Bolsonaro generó críticas en las redes sociales: el senador se ubicó detrás de Lula ante las cámaras y evitó responder algunas preguntas. Entre ambos, principalmente intercambiaron ataques y acusaciones de corrupción, y tras las nuevas medidas anunciadas por el jefe de Estado en la recta final de la campaña electoral.

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La encuesta de Meio/Ideia

Otra encuesta, realizada en este caso por Meio/Ideia entre el 15 y el 19 de octubre, muestra un escenario más favorable para Flávio Bolsonaro en intención de voto. Según ese relevamiento, el senador obtendría el 51,1% de los votos válidos, frente al 48,9% de Lula. Es decir que para esa empresa de investigación, el balotaje mantendría la diferencia del orden de dos puntos a favor del candidato derechista, tal como se registró en la elección de primera vuelta.

Meio/Idea al considerar el total de los votos, incluidos los blancos, nulos e indecisos, Flávio registra un 48% y el presidente, un 46%.

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La medición de Meio/Ideia se realizó mediante 1.500 entrevistas telefónicas, con un margen de error de 2,5 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%. Los resultados corresponden a un estudio distinto del de Quaest, por lo que sus cifras deben leerse de acuerdo con la metodología y las fechas de relevamiento de cada instituto.

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Además de la reducción de la jornada electoral desde 44 hasta 40 horas con dos días de descanso y sin reducción salarial, promulgada por el Congreso el pasado jueves, Lula anunció en los últimos días una medida de perdón de las deudas de los microempresarios y un proyecto de ley para ofrecer transporte gratuito en los autobuses los fines de semana.

En la primera vuelta, que fue el 4 de octubre, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47% de los votos válidos, frente al 45% de Lula. Ambos competirán por la Presidencia en la segunda vuelta del domingo 25 de octubre.

RM/HB