Brasil como puente global: Lula alinea a Canadá y Kenia tras la causa multipolar

Desde San Pablo — Cuando mañana se inaugure la conferencia anual de las Naciones Unidas en Nueva York, el primer presidente en pronunciar un discurso será Luiz Inácio Lula da Silva. A continuación, le seguirá el norteamericano Donald Trump. Esta secuencia dista de ser casual: es una tradición histórica que viene desde la fundación de la ONU. El mandatario brasileño dejó trascender los dos ejes fundamentales de su mensaje: la soberanía y el multilateralismo.

Más interesante aún es que el Gobierno brasileño logró, hace apenas un día, montar un grupo muy especial junto a Canadá y Kenia. Se llama Socios por la Multipolaridad. Lo cierto es que hay más interesados en integrar el bloque: Australia e India. Y, según se dijo, puede haber otros cinco países en la lista de los futuros miembros.

Desde luego, el armado es un mensaje contundente a los diversos ataques que sufren desde Washington. El Gobierno de Brasil acaba de recibir un documento elaborado por la Agencia Brasileña de Inteligencia, donde advierte que “habrá una interferencia de Estados Unidos en las elecciones del 4 de octubre próximo”.

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Pero la apuesta de los tres países fundadores es también una apuesta a revitalizar la ONU en un momento en que la organización se ha debilitado de forma notoria.

La agenda internacional de Lula le da al Gobierno la oportunidad de cambiar los focos del debate interno que se centró en la crisis de la Corte Suprema en las últimas semanas. Para la campaña de Lula, que busca su reelección, este cambio es crucial ya que el desgaste institucional, generado a partir de las disputas en el interior del Supremo Tribunal Federal, indujo un desánimo en la población.

De paso, alimenta la narrativa del Gobierno que califica la posición del gran adversario Flávio Bolsonaro como “una sumisión” a la gran potencia del norte. Del lado del senador, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, saben que este puede ser un golpe fatal y esperan en consecuencia que Lula “cometa un error” capaz de borrar las ventajas.

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Especialmente ahora, que el candidato de la extrema derecha ha decidido borrar la palabra “soberanía” del imaginario de sus seguidores. Para él la cuestión internacional se centra en cómo perseguir a la delincuencia mafiosa del narcotráfico. Y en ese contexto asume la postura estadounidense: en caso de ganar, Brasil pasará a integrar el “Escudo de las Américas” inventado por el trumpismo.

Los bolsonaristas saben bien que cualquier interferencia americana puede alimentar la popularidad de Lula y disminuir la de ellos. Rezan, entonces, para que Trump se mantenga a salvo de la campaña americana contra Brasilia, encabezada especialmente por el secretario de Estado, Marco Rubio.

ML