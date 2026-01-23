Buscan en Punta del Este a un argentino que desapareció tras entrar al mar en una moto de agua

Buscan en Punta del Este a un turista argentino que entró al mar en una moto de agua este jueves, y como no regreso, eso disparó un amplio operativo de búsqueda, todavía sin resultados.

El aviso a las autoridades fue aproximadamente a las 20 horas, en la zona de Portezuelo, el reconocido balneario del departamento de Maldonado. Según el portal uruguayo Cadena del Mar, el hombre desaparecido se llama Daniel Crisci, tiene 58 años y la última vez que se lo vio estaba usando una moto de agua color amarillo.

El operativo para encontrarlo es dirigido por la Prefectura del Puerto de Punta del Este, que trabaja usando dos embarcaciones, mientras que, desde el aire, realizan el rastreo dos aeronaves de la Aviación Naval junto a drones especializados en rastreo nocturno. Otra embarcación proveniente de Rocha está ayudando además en esas tareas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La búsqueda seguirá a lo largo de toda la noche, pero como decíamos, por el momento, no se informó ningún resultado.

Punta del Este

El drama que vivió Martín Demichelis en Punta del Este

La familia del exfutbolista estaba el pasado 31 de diciembre disfrutando sus vacaciones en la playa Laguna Escondida, que se encuentra en José Ignacio, pero de un momento para otro todo cambió y pudo terminar en tragedia. La conductora Karina Mazzoco relató lo ocurrido en su programa de América TV: “Habían decidido darse un baño de mar en la playa, pero llegó un momento en que no pudieron salir del agua”.

Martín Demichelis

Este sitio, definido como “Lago escondido”, es una zona donde está prohibido, de manera terminante, entrar al agua por la fuerza de las corrientes y la ausencia total de guardavidas; sin embargo, Demichelis junto a su hijo mayor Bastián y su sobrina Camila decidieron nadar unos metros, pero cuando quisieron reaccionar era tarde y la marea comenzó a arrastrarlos al fondo.

Afortunadamente, dos guardavidas que se encontraban fuera de servicio se dieron cuenta de lo que estaba pasando y consiguieron salvar a al jugador y a sus acompañantes a tiempo.

HM