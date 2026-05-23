Casi 80 mil personas evacuadas por una fuga química y temen una explosión

Casi 80.000 personas evacuadas en el estado de California tras una peligrosa fuga química registrada en una planta industrial del condado de Orange, donde las autoridades advirtieron que uno de los tanques afectados podría explotar en cualquier momento.

El incidente ocurrió en una instalación dedicada al almacenamiento de productos químicos industriales, como el metil-metaclilato- y obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia en distintas zonas residenciales cercanas. Equipos de bomberos, policías y especialistas en materiales peligrosos trabajan contrarreloj para contener la fuga y evitar una catástrofe mayor.

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Las autoridades locales ordenaron la evacuación inmediata de miles de vecinos luego de detectar una nube tóxica que comenzó a expandirse por sectores urbanos del condado. Según reportes oficiales, la sustancia involucrada podría generar graves consecuencias respiratorias y representar un alto riesgo en caso de combustión.

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“El tanque va a fallar y podría explotar”, alertaron funcionarios del condado de Orange durante una conferencia de prensa en la que reconocieron que la situación permanece fuera de control. El mensaje encendió la alarma entre los habitantes de la zona y provocó importantes congestionamientos mientras miles de personas abandonaban sus hogares.

El operativo incluyó el cierre de rutas, suspensión de actividades comerciales y restricciones de circulación en distintos puntos del área afectada. Además, escuelas y edificios públicos fueron utilizados como centros de evacuación temporales para recibir a las familias desplazadas.

Imágenes difundidas por medios estadounidenses mostraron columnas de humo y una fuerte presencia de vehículos de emergencia alrededor de la planta química. Helicópteros sobrevolaron el área durante varias horas mientras especialistas monitoreaban la evolución de los gases liberados.

Las autoridades todavía investigan las causas exactas del incidente, aunque versiones preliminares apuntan a una falla estructural en uno de los depósitos de almacenamiento. Técnicos en materiales peligrosos intentan enfriar el tanque afectado para reducir la presión interna y minimizar el riesgo de explosión.

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Hasta el momento no se reportaron víctimas fatales, pero varios residentes fueron atendidos por dificultades respiratorias y síntomas compatibles con exposición química. Los hospitales de la zona activaron protocolos especiales ante la posibilidad de que aumente el número de afectados.

El episodio volvió a generar preocupación sobre los controles de seguridad industrial en California, especialmente en áreas urbanas densamente pobladas. Organizaciones ambientales y vecinos reclamaron mayores auditorías y cuestionaron la cercanía de este tipo de plantas con barrios residenciales.

Mientras continúan las evacuaciones y el operativo de contención, las autoridades mantienen la alerta máxima y pidieron a la población seguir las indicaciones oficiales ante el riesgo de una explosión que podría agravar todavía más la emergencia.

RG