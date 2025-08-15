El Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), conocido por su cumbre anual en Davos que reúne a líderes globales para abordar desafíos económicos y sociales, concluyó una investigación de alto perfil sobre su fundador, Klaus Schwab, y su esposa, Hilde Schwab.

El 15 de agosto de 2025, el consejo de la organización anunció que no encontró evidencia de irregularidades materiales, exonerando efectivamente a la pareja de acusaciones que llevaron a la renuncia abrupta de Schwab a principios de año. Esta resolución marca el fin de un proceso tumultuoso que comenzó con denuncias de un informante y evolucionó hacia una revisión exhaustiva de las prácticas de gobernanza y financieras de la institución sin fines de lucro.

Schwab, un ingeniero y economista alemán de 87 años, fundó el WEF en 1971 como el Foro de Gestión Europea, rebautizándolo posteriormente para centrarse en el capitalismo de partes interesadas global. Bajo su liderazgo, la organización creció hasta convertirse en una plataforma influyente, generando aproximadamente 500 millones de dólares anuales y albergando discusiones sobre temas que van desde el cambio climático hasta la innovación tecnológica.

La visión de Schwab enfatizaba la creación de valor a largo plazo para todas las partes interesadas, posicionando al WEF como un actor clave en el discurso internacional. Sin embargo, este legado enfrentó escrutinio cuando surgieron acusaciones internas que señalaban posibles conflictos entre intereses personales y organizacionales.

El caso comenzó en abril de 2025, cuando una carta anónima de un denunciante fue enviada al consejo de fideicomisarios del WEF. La carta, según múltiples informes, acusaba a Schwab de conductas financieras y éticas indebidas, incluyendo el uso indebido de recursos del foro para beneficios personales.

Las acusaciones específicas incluían el supuesto uso de fondos del WEF para cubrir masajes privados en hoteles, instrucciones a empleados subalternos para retirar miles de dólares en cajeros automáticos en su nombre, y esfuerzos para manipular el ahora descontinuado Informe de Competitividad Global del WEF para favorecer a ciertos gobiernos en regiones como Medio Oriente, Norte de África e India.

El informe, publicado anualmente de 1979 a 2020, clasificaba a los países según criterios como educación, infraestructura y sistemas de salud, sirviendo como pilar para las deliberaciones de Davos.

Hilde Schwab, ex empleada del WEF y cofundadora de la Fundación Schwab para el Emprendimiento Social, también fue implicada. Las acusaciones contra ella involucraban la programación de reuniones nominales como pretextos para viajes de lujo financiados por la organización y la apropiación de partes de una propiedad comprada por el WEF en Ginebra, conocida como Villa Mundi, para uso familiar sin autorización adecuada.

El denunciante también planteó preocupaciones sobre problemas más amplios de gobernanza, incluyendo una cultura laboral que supuestamente toleraba acoso y discriminación, haciéndose eco de investigaciones previas sobre el entorno interno del foro.

El consejo, compuesto por figuras prominentes como el CEO de BlackRock, Larry Fink, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y el exvicepresidente de EE. UU., Al Gore, convocó una reunión de emergencia el 20 de abril de 2025, para abordar las acusaciones. Esto llevó a la renuncia inmediata de Schwab como presidente y miembro del consejo el 21 de abril de 2025, tras más de cinco décadas al frente.

En su declaración, Schwab citó su avanzada edad y la necesidad de una transición ordenada, aunque el momento coincidió estrechamente con la aparición de las acusaciones. El WEF nombró a Peter Brabeck-Letmathe, ex CEO de Nestlé y vicepresidente, como presidente interino mientras iniciaba la búsqueda de un sucesor permanente.

De acuerdo con las regulaciones suizas que rigen a las organizaciones sin fines de lucro, el consejo autorizó una investigación independiente liderada por el Comité de Auditoría y Riesgos, con el apoyo de expertos legales externos de la firma Homburger.

La investigación examinó registros financieros, informes de gastos y protocolos de gobernanza. Hallazgos preliminares, filtrados a los medios suizos en julio de 2025, indicaron gastos no autorizados por más de 1 millón de dólares en viajes cuestionables atribuidos a los Schwab, incluyendo viajes no claramente vinculados a actividades del WEF.

Los informes también confirmaron afirmaciones sobre correos electrónicos inapropiados enviados por Schwab a empleados más jóvenes e intervenciones en el informe de competitividad para mitigar tensiones diplomáticas. Schwab negó vehementemente estas afirmaciones, acusando al consejo de violar acuerdos de confidencialidad y amenazando con acciones legales contra los denunciantes y los medios que difundieron las acusaciones.

A lo largo del proceso, la familia Schwab mantuvo que las acusaciones eran infundadas y parte de un intento de asesinato de reputación. Un portavoz de la familia enfatizó que la pareja había dedicado décadas al WEF sin compensación, a veces donando personalmente a sus causas.

La investigación amplió su alcance para incluir preocupaciones previas sobre la cultura laboral, tras un informe de 2024 del Wall Street Journal sobre presunto acoso y despidos por edad durante el mandato de Schwab, que el WEF había considerado infundados anteriormente.

El 15 de agosto de 2025, el consejo emitió su determinación final, afirmando que, aunque se identificaron irregularidades menores, como documentación insuficiente para ciertos gastos, no se comprobó ninguna conducta indebida material contra Schwab o su esposa. La declaración destacó la exhaustividad de la investigación, que involucró la revisión de miles de documentos y entrevistas con el personal.

Reuters confirmó la conclusión del consejo, señalando el nombramiento de Larry Fink de BlackRock y Andre Hoffmann de Roche como líderes interinos para supervisar las reformas en curso. El Financial Times hizo eco de esto, subrayando que la exoneración se centró en la ausencia de mal uso intencional, aunque recomendó mecanismos de supervisión mejorados.

Las reacciones al resultado fueron mixtas. Los partidarios de Schwab ven la exoneración como una vindicación de sus contribuciones de toda la vida, mientras que los críticos argumentan que las irregularidades menores justifican una mayor transparencia en la gobernanza de organizaciones sin fines de lucro.

El caso generó discusiones más amplias sobre la rendición de cuentas en instituciones de élite, con algunos observadores señalando paralelismos con escándalos similares en otras organizaciones globales. El consejo se comprometió a implementar las reformas recomendadas, incluyendo políticas de gastos más estrictas y auditorías independientes, para salvaguardar la misión del foro de fomentar la cooperación global.

