Caso Madeleine McCann: el abogado del principal sospechoso cuestionó a los padres por la desaparición

Luego de la absolución de Christian Brueckner, el principal sospechoso en el caso de Madeleine McCann, por distintos delitos sexuales, su abogado Philipp Marquardt cuestionó a los padres de la niña, Gerry y Kate McCann, por su desaparición. En ese sentido, reflotó las sospechas que habían recaído sobre ellos apenas trascendió el episodio.

El letrado afirmó que el resultado del juicio puede ser interesante para aquellos que consideran que los papás de la nena estuvieron involucrados en el hecho. "Creo que en Reino Unido todavía hay mucha gente que piensa que los padres estuvieron involucrados en el caso Maddie, así que, desde este punto de vista, creo que el veredicto de hoy será muy interesante para ellos", manifestó ante el tribunal, según recogió The Times.

Cuatro meses después de que la niña fuera vista por última vez en mayo de 2007, Gerry y Kate fueron nombrados como sospechosos por la policía portuguesa. La atención se centró en ellos a partir de que los exámenes forenses revelaron rastros de sangre de la chica en un automóvil que alquilaron 25 días luego de la desaparición de su hija.

Por ese motivo, la pareja fue interrogada por los detectives, siendo que la principal hipótesis era que podrían haber organizado un secuestro y ocultado el cuerpo de Madeleine. Sin embargo, la madre mantuvo su inocencia y aseguró que “no había manera” de que hubieran hallado restos hemáticos dentro del vehículo.

Sumado a esto, reveló que las autoridades portuguesas le ofrecieron un trato para admitir haber encubierto la muerte de su hija a cambio de una sentencia más corta. En esa línea, la tía de Madeleine, Philomena McCann, indicó en diálogo con ITV News: “Intentaron hacerla confesar que había matado accidentalmente a Madeleine ofreciéndole un trato a través de su abogado: 'si dices que mataste a Madeleine por accidente y luego la escondiste y te deshiciste del cuerpo, entonces podemos garantizarte una sentencia de dos años de cárcel o incluso menos'".

Finalmente, el estatus de sospechoso de la pareja fue levantado en 2008. "Quienquiera que secuestró a Madeleine todavía está libre", expresó Gerry en ese entonces.

Por su parte, Goncalo Amaral, el detective principal que dirigió el caso, fue apartado de la investigación. En tanto, escribió un libro acusando a los McCann de estar involucrados en la desaparición de su hija.

De esa manera, la pareja lo demandó por difamación, pero el caso fue desestimado por el Tribunal Supremo portugués. Si bien apelaron ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, perdieron ese recurso en septiembre de 2022.

Luego de que Brueckner haya sido declarado inocente de cinco cargos diferentes de delitos sexuales, los fiscales alemanes aseguraron que tienen pruebas sobre el violador convicto. Sin embargo, advirtieron que trabajan contrarreloj para presentar nuevos cargos.

"Creemos que el fallo es incorrecto, por lo que apelaremos ante el Tribunal Supremo alemán”, afirmó al MailOnline el fiscal Hans Christian Wolters, quien anunció a Brueckner como el principal sospechoso en el caso McCann. En esa línea, explicó que “lo más pronto que podemos esperar un fallo (sobre la apelación) es el próximo verano".

Brueckner todavía está cumpliendo una condena por una sentencia anterior por violación, pero está previsto que sea liberado en septiembre del próximo año, momento en el que los fiscales temen que pueda huir de su Alemania natal. Al respecto, Wolters sostuvo que “si no se toma ninguna decisión, tendremos que ver cuántas pruebas tenemos en el caso de Maddie y luego emitir una orden de arresto para mantenerlo bajo custodia”.

En esa línea, los fiscales podrían solicitar que el hombre sea mantenido bajo "custodia preventiva", lo que les daría tiempo para reunir más pruebas en el caso de Madeleine, pero no hay certeza de que tal solicitud sea concedida. "Seguimos convencidos de que Christian Brueckner es nuestro principal sospechoso, pero sí, el tiempo avanza a nuestro favor y tenemos que actuar con rapidez, porque si está libre y abandona el país y se dirige a algún lugar sin posibilidad de extradición, no hay nada que podamos hacer", añadió Wolters.

Consultado sobre los motivos detrás de la certeza en la participación de Brueckner en la desaparición de Maddie, el fiscal aseguró que tienen evidencia en su contra. “No son pruebas forenses, pero no puedo entrar en detalles, nadie lo sabe”, precisó.

"Estamos convencidos de que Madeleine está muerta y de que Christian Brueckner es el responsable. Fue al hotel, se la llevó y la mató, pero no tenemos ningún cuerpo", subrayó. Es que, a pesar de la enorme búsqueda internacional y la atención de los medios internacionales, no se encontró ningún rastro de la niña. No obstante, Wolters aclaró que las investigaciones continúan. "En este momento no puedo decir cuándo podremos concluir estas investigaciones y con qué resultado", afirmó.

En sus comentarios finales en el tribunal de Braunschweig, otro de los abogados del alemán insinuó que su cliente solo estaba siendo juzgado debido a su vínculo con la desaparición de Madeleine. Al emitir en el fallo, el juez Engemann coincidió con sus dichos y criticó a Wolters por nombrar a Brueckner en relación con el caso McCann

”Todo el mundo había oído hablar de (Brueckner) en el caso de Maddie McCann y todos sabían que Brueckner desde 2020 siempre había sido nombrado por la fiscalía. Cuando en los medios de comunicación se describe a una persona como un monstruo sexual y un pervertido, esto influye en el testigo. Cuando se hacen insinuaciones masivas de terceros de esta manera, los testimonios en el tribunal son casi inútiles para la sala judicial", sostuvo el magistrado.