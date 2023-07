Según un testigo clave del caso de Madeleine McCann, la niña que desapareció hace 16 años durante unas vacaciones en Praia de Luz (Portugal), el principal sospechoso, Christian Brueckner, tenía en su posesión un kit de ganzúas que le permitía "forzar cualquier cerradura" y que adquirió para "irrumpir en complejos turísticos, hoteles y casas de vacaciones".

En diálogo con el medio británico The Sun, Helge Busching, examigo de Brueckner que es testigo protegido de la policía alemana, sugirió que el acusado "entró por la puerta" del apartamento donde vacacionaban los McCann "fácilmente", ya que podía "abrir cualquier puerta". Sus declaraciones generaron dudas sobre la teoría oficial que sostenía que el secuestrador entró de manera sigilosa a través de la ventana del cuarto.

Testigo clave del caso Madeleine McCann habló del principal sospechoso: "Me dijo que la niña no gritó"

Según Busching, el sospechoso habría alardeado de tener un conjunto de herramientas de robo que usaría para "irrumpir en complejos turísticos, hoteles y casas de vacaciones". "Sabía por Christian (Brueckner) que usa herramientas para irrumpir en complejos turísticos, hoteles y casas de vacaciones para robar a los turistas", manifestó.

El testigo, que aseguró conocer a Brueckner un año antes de que Madeleine desapareciera, explicó que encontró el juego de herramientas en la casa del sospechoso en Algarve (zona donde estaba el complejo donde vacacionaron los McCann) luego de que él y un amigo, Manfred Seyfreth, decidieran saquear el lugar ya que el sospechoso estaba cumpliendo una condena por robo.

"Había pasaportes sobre la mesa. Había todo tipo de cosas por ahí: cámaras, maletas, todo lo que los turistas tienen consigo. También encontré un juego de ganzúas", precisó.

El hombre afirmó que se quedó con el kit, el cual indicó que puede usarse para "forzar cualquier cerradura, incluidas las cerraduras de seguridad". Sin embargo, luego se lo entregó a las autoridades alemanas.

Helge Busching era amigo de Christian Brueckner y forma parte del programa de protección a testigos.

The Sun informó que el kit se encuentra compuesto por catorce ganzúas, cada una diseñada para un tipo de puerta específico. Las herramientas fueron fabricadas por la empresa Dino, que afirma que el diseño curvo "garantiza un acceso más fácil a las ranuras europeas más restrictivas rápidamente".

Asimismo, el medio británico sostuvo que fuentes cercanas a la investigación indicaron que la policía alemana desconfía de la teoría de la ventana, la cual considera una "cortina de humo". En ese sentido, el informante afirmó que los investigadores estaban "electrizados" por el descubrimiento del kit de ganzúas, por lo que "la evidencia ahora se muy importante para ellos".

Y agregó: "Confirmó una sospecha que habían tenido durante mucho tiempo: que Christian Brueckner entró al apartamento por la puerta".

Christian Brueckner es el principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann.

Sumado a esto, las autoridades están investigando la teoría de que el sospechoso utilizó solvente de pintura de automóviles para sedar a Madeleine antes de secuestrarla. Acto seguido, habría abierto la ventana desde adentro para evitar inhalar gases tóxicos, lo que explicaría el motivo por el cual las persianas de metal estaban completamente levantadas luego de la desaparición de la niña. En ese sentido, Brueckner tenía acceso a este material ya que había sido mecánico.

Según Busching, los abogados del acusado lo presionaron para que se retracte de sus declaraciones, por lo que se vio obligado a formar parte del programa de protección de testigos durante los últimos cuatro años. "Inmediatamente me comuniqué con la policía federal en Alemania y me dijeron que empacara algo de ropa, que no me siguieran, que tomara el próximo ferry y fuera a Italia y que vendrían a cuidarme", precisó.

"Los protectores de testigos me buscaron. Me pusieron en varias casas de seguridad y finalmente en un apartamento. No vivo allí ahora. Tuve que cambiar de ubicación nuevamente", continuó.

Madeleine desapareció el 3 de mayo de 2007 de un cuarto de hotel donde pasaba vacaciones, unos días antes de su cumpleaños número cuatro.

Según el hombre, él sabe que Brueckner secuestró a Madeleine y aseguró que "otro testigo también lo sabe". Al respecto, le aconsejó al sospechoso que dijera la verdad, pero reconoció que "nunca hará eso" porque es "demasiado terco" y "supone que la policía no puede probar nada".

"Sé lo que hiciste y otro testigo también lo sabe. Entonces, admítelo, se lo debes a los padres de la niña. Basta de rumores, mentiras y lloriqueos", manifestó Busching dirigiéndose a Brueckner.

Por su parte, Brueckner afirmó que no habló con quien fue su amigo desde 2007, cuando discutieron por un negocio de drogas. Además, negó las afirmaciones de Busching sobre la conversación entre ambos en 2008 donde supuestamente le dijo que Madeleine "no gritó", argumentando que "ni siquiera valían la pena comentar" al respecto.

La desaparición de Madeleine McCann

Madeleine McCann, conocida como Maddie, desapareció de un complejo vacacional de Praia da Luz (Portugal) el 3 de mayo de 2007 mientras estaba de vacaciones con sus padres, Kate y Gerry, sus hermanos gemelos de dos años y un grupo de amigos de la familia y sus hijos.

Maddie y los mellizos se habían quedado dormidos en el apartamento, mientras que sus padres y sus amigos cenaban en un restaurante a 55 metros de distancia. Los McCann fueron a ver a los niños varias veces durante toda la noche, hasta que Kate descubrió que su hija no estaba a las 10 de la noche.

"Un crimen verdaderamente horrible": a 15 años de su desaparición, Madeleine McCann sigue siendo un misterio

Lo que siguió es ampliamente considerado como una de las investigaciones de personas desaparecidas más famosas en el mundo. Las autoridades portuguesas cerraron sus investigaciones en julio de 2008, pero los padres de Maddie continuaron con los detectives privados y la policía británica inició su propia investigación, Operation Grange, en 2011 y las investigaciones continúan.

En mayo de 2022 se cumplieron quince años desde que Madeleine McCann desapareciese y, tras todo tipo de idas y venidas en el caso, las autoridades alemanas apuntaron sobre el primer sospechoso de la desaparición, Christian Brueckner, que ya cumplía condena por delitos sexuales.

mb / ds