Tras 16 años de misterio por la desaparición de Madeleine McCann, el caso volvió a ser noticia por un megaoperativo que se realizó en un embalse de la región del Algarve, en el sur de Portugal, ubicado a 50 kilómetros del lugar donde la menor fue vista por última vez. Días antes de este rastrillaje, Christian Brueckner, el principal sospechoso, escribió una serie de cartas donde aseguró ser inocente.

Las misivas fueron reveladas por el medio británico Daily Mail. En ellas, Brueckner, alemán de 45 años, sostiene su inocencia y clama que las autoridades no tienen evidencia en su contra. "No puedes imaginarte cómo es cuando el mundo entero cree que eres un asesino de niños, y no lo eres", detalló en el texto, haciendo referencia a la "evidencia concreta" que dicen tener las autoridades, la cual indicaría que Maddie está muerta.

Sumado a esto, afirmó que nunca habrá un juicio ya que "no hay ni la más mínima evidencia". "Me dijeron hace mucho tiempo que la oficina del fiscal estaba cerrando el caso de Maddie porque no hay ni la más mínima evidencia. Nunca habrá un juicio", precisó.

Y agregó: "Los fiscales no están diciendo nada al público porque deben entregar los archivos a mis abogados, y contienen mucho material que confirma mi inocencia".

Asimismo, indicó que la policía y los fiscales están "intentando crear un monstruo" para "distraer y dejar que la gente piense que soy el correcto". Al respecto, el tema principal de sus cartas refiere a cómo está siendo "perseguido" por las autoridades, quienes además lo están "engañando".

A lo largo de cuatro páginas, Brueckner sostuvo su inocencia, criticó a las autoridades y describió la "tortura" que vive por los tratos que recibe. (Crédito: Daily Mail/Nick Edwards).

También realizó acusaciones sexuales contra algunas figuras claves de la investigación, cuyas identidades fueron preservadas por el medio británico. En ese sentido, Brueckner escribió: "Me refiero a un investigador gay que está enamorado de un gran criminal. Escandaloso. ¿Alguna vez has oído que un cazador está matando a su presa?".

Las cartas están escritas a mano, con lápiz y con un inglés casi perfecto. Según el diario británico, el escrito muestra de manera clara la desesperación y la obsesión del sospechoso por tratar de persuadir a las autoridades y al público sobre su inocencia, utilizando a los medios de comunicación para lograr dicho objetivo.

La presunta batalla psicológica de Brueckner

El texto continúa haciendo alusión a la batalla psicológica que el sospechoso sostiene estar enfrentando por el trato que recibe. "La tortura que estoy pasando es la mejor evidencia que puedo tener", afirmó.

"Si alguien me hubiera dicho cosas así antes, habría dicho 'No, no te creo'. Esto es Alemania y no Pakistán. No puedo decir el trato real que recibo porque no tengo las palabras adecuadas para describirlo. Por supuesto, todo esto sucede por orden de la BKA (policía criminal alemana)", sigue la carta.

La carta estuvo acompañada por dibujos. (Créditos: Daily Mail/Nick Edwards).

La misiva contiene, según el Daily Mail, una indirecta a los investigadores: "Nunca entenderán que la idea que tuvieron fue brillante, ya dije que Hollywood no podría hacerlo mejor, pero eligieron al actor principal equivocado: yo".

Respecto a su experiencia, el alemán aseguró que otros individuos no soportarían estar en su lugar. "Estoy casi seguro que otras personas en mi situación, bajo toda la presión, los insultos y las amenazas habrían capitulado hace mucho tiempo", advirtió. "Hubieran preguntado dónde tienen que firmar la pena de muerte. Pero yo no. Soy resistente como botas viejas", agregó.

Las críticas a las autoridades y los supuestos errores de la investigación

La carta de cuatro páginas finaliza realizando una nueva crítica hacia las autoridades, asegurando otra vez que está siendo utilizado como un chivo expiatorio por la BKA. Asimismo, vuelve a acusar a los investigadores de cometer errores en el caso, a la par que se muestra firmemente convencido de que el tiempo probará su inocencia.

"Como ya te dije, los responsables no son lo suficientemente fuertes para admitir los errores que hicieron en el caso de Maddie. Entonces están tratando desesperadamente de acusarme de otras cosas raras. No importa que yo tenga una apariencia completamente distinta a lo que dicen las víctimas. Realmente me gustaría saber qué les dicen ellos para convencerlos de que fui yo", manifestó.

"Estoy escribiendo esto sin autocompasión y mi autoconfianza y autocontrol nunca estuvieron en un nivel más alto. Lo que no te mata te hace más fuerte. ¡Ánimo! Mejores días están llegando", concluyó su carta. El texto finaliza con un dibujo de una margarita que está perdiendo los pétalos, acompañada por las palabras "No culpable" y "Culpable". También hay un dibujo de un pasillo oscuro, presuntamente una parte de la cárcel donde está detenido tras haber violado a una mujer de 72 años en el la misma época y lugar donde Maddie desapareció.

"Sentimientos de culpa" y "Muerte violenta cercana": El análisis de una grafóloga

La grafóloga Tracey Trussell fue la encargada de examinar la última carta de Brueckner, así como otras que escribió a lo largo de los últimos dos años. Según el Daily Mail, sus análisis concluyeron que el alemán estaba "distorsionado, engañado" y que sus "vistas fantásticas son constantes, incambiables". Sumado a esto, manifestó que la manera del sospechoso de escribir las letras indican que se trata de alguien que quiere "comandar y controlar".

Madeleine desapareció el 3 de mayo de 2007 durante unas vacaciones familiares en Praia da Luz, Portugal.

Asimismo, precisó que "el trazo largo y extendido en la letra S reclinada es un símbolo de alguien que sufre sentimientos de culpa". Al respecto, agregó que "en algunos casos, este símbolo se ve donde se produjo una muerte violenta cerca del escritor, y ellos están tratando de aceptarlo".

"Cualquiera sea la verdad, existe la necesidad de alimentar continuamente su ego, y su objetivo final es obtener algún tipo de reconocimiento", concluyó Trussell.

Privado de sus "derechos en la prisión": las cartas previas de Brueckner

El Daily Mail también tuvo acceso a una carta escrita unas semanas antes, donde el sospechoso se quejaba de que estaba recibiendo un trato peor que el que tuvo el criminal de guerra nazi Joseph Goebbels mientras cumplía su sentencia en la cárcel de Oldenburg en el norte de Alemania.

En ese sentido, describió que estaba siendo privado de sus "derechos de prisión" sobre el régimen de visitas ya que, según escribió, las autoridades temen que obtenga "satisfacción sexual" al interactuar con otras personas. Por ese motivo, el prisionero se encontraba en confinamiento solitario.

Las autoridades alemanas dicen tener "evidencia concreta" de que Maddie está muerta y sospechan que Brueckner la asesinó.

"Va en contra de los derechos humanos estar aislado durante tanto tiempo y de esta manera. Ni siquiera Goebbels y sus amigos de los crímenes de guerra estuvieron aislados como yo cuando esperaban su pena de muerte en la prisión de Nuremberg", protestó. Y agregó: "Incluso tengo que pedir la mermelada y la margarina semanales que otros reclusos obtienen automáticamente".

El año pasado había escrito un texto donde planteaba una crítica similar. En esa oportunidad, comparó al fiscal alemán que lo estaba investigando, Hans Christian Wolters, con Adolf Hitler.

