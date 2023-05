Sigue el megaoperativo por la búsqueda de Madeleine McCann en Portugal, tras una pista "muy creíble"

Las autoridades se mostraron optimistas durante el megaoperativo para encontrar evidencias que puedan esclarecer el caso de Madeleine McCann, la niña británica que desapareció en 2007. Al respecto, el fiscal a cargo de la causa explicó que tienen "indicios" de que podrían hallar nuevas pistas en el embalse de la región del Algarve, en el sur de Portugal, ubicado a 50 kilómetros del lugar donde la menor fue vista por última vez.

"Tenemos indicios de que podríamos encontrar pruebas allí. No quiero decir exactamente qué, y tampoco quiero decir de dónde provienen esos indicios", declaró Christian Wolters, fiscal de Brunswick a cargo de la causa de la desaparición, en declaraciones a la emisora pública NDR. Al respecto, se afirmó que la búsqueda inició tras una pista de un informante de la policía alemana "muy creíble". El medio portugués Expresso indicó que la fuente le otorgó a los detectives "detalles" que se tomaron "muy en serio".

Sin embargo, el fiscal precisó que esta información no la brindó Christian Brueckner, el principal sospechoso del caso. "Lo único que quiero aclarar es que no procede del sospechoso, así que no tenemos una confesión ni nada similar ahora, o algún indicio del sospechoso sobre dónde tendría sentido buscar", remarcó. En ese sentido, manifestó que "fueron otros indicios los que nos llevaron a conducir esta búsqueda".

En cuanto a lo que podría ser encontrado, Wolters disminuyó las expectativas sobre el posible hallazgo de los restos de la menor: "Nunca dijimos que la niña desapareció donde estamos buscando ahora". Según los informes a los que accedió Daily Mail, el objetivo principal de los oficiales es encontrar fragmentos de ropa y trapos viejos que puedan estar relacionados con el caso, en especial el pijama rosa que estaba usando Madeleine cuando fue fue vista por última vez.

El avance del operativo

La exploración en el embalse Barragem do Arade comenzó este martes y se pretendía que dure por lo menos dos días, con la posibilidad de extenderse en caso de que se encuentre algo de interés. Según fuentes de la policía local y medios portugueses, se espera que la búsqueda continúe un tercer día luego de que una tormenta durante la noche del martes retrasaran las actividades. Por el momento, no está claro si seguirán el rastrillaje el viernes.

Con el objetivo de llevar adelante el operativo, el martes utilizaron sondas, cortaron ramas de árboles y llevaron perros rastreadores para investigar un lugar aislado en el bosque. Durante el miércoles, se sumó la utilización de un dron para peinar el área. La zona que rodea la represa fue cerrada y varios oficiales con azadas y otros elementos comenzaron a rastrillar el suelo minuciosamente. Además, se movilizaron a gendarmes, bomberos y agentes de protección civil en las inmediaciones del embalse. Medios españoles y portugueses indicaron que se trata de una zona en la cual acampaba el sospechoso en la época en que desapareció Madeleine.

La policía todavía no dio detalles sobre el progreso de la búsqueda, pero se espera que las autoridades portuguesas brinden una actualización sobre la operación cuando se haya completado a finales de esta semana. Por su parte, Expresso informó que el primer día concluyó sin resultados significativos. Por el momento, la policía recogió algunos objetos como tela y prendas y se llevaron "varias bolsas" del lugar, pero no está claro qué había en ellas. Sumado a esto, se excavó los sitios indicados por sabuesos, lo que podría sugerir que también se buscaban restos biológicos.

Durante la noche del martes, una fuente portuguesa cercana a la investigación informó a The Sun que "la búsqueda se está tomando muy en serio y está siendo controlada totalmente por los alemanes". Y agregó: "Les pidieron a los oficiales portugueses que los ayudaban que buscaran cualquier evidencia, pero especialmente trapos".

Según el Daily Mail, fuentes cercanas a la investigación explicaron que tenían evidencia de que el claro entre los árboles, donde se instalaron las carpas policiales, era el lugar donde Brueckner solía pasar el tiempo después de estacionar su camioneta cerca, además de haber descrito a la zona como su "pequeño paraíso". Sumado a esto, informes locales portugueses, en parte confirmados por fuentes policiales, indicaron que se solicitó y autorizó la búsqueda después de que la policía alemana obtuviera videos y fotos del sospechoso en el sitio de excavación planeado.

Un vocero de la familia McCann aseguró a The Mirror que Kate y Gerry, los padres de Madeleine, están siendo informados minuto a minuto de los avances y movimientos que se están realizando. Además, explicó que no pierden la esperanza de que su hija esté con vida. "Hasta que se encuentre un cuerpo y se demuestre que es el de Madeleine, Kate y Gerry no perderán la esperanza. Se les mantendrá informados en cada paso del proceso. Este es otro momento increíblemente difícil para ellos", concluyó.

mb / ds