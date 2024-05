Las grandes cantidades de desechos radioactivos se volvieron un problema para el Reino Unido, por lo que el gobierno británico decidió encarar un proyecto de infraestructura a gran escala que pretende construir un cementerio nuclear submarino para alojar los residuos en las profundidades del mar.

El objetivo implica excavar 36 kilómetros cuadrados de túneles de roca para construir cavernas subterráneas que permitan contener los desechos radiactivos de siete décadas de energía nuclear civil.

La concreción del proyecto llevaría un tiempo inabarcable en una vida humana, ya que, según estimó la compañía Nuclear Waste Services (NWS), demoraría más de 150 años en completarse. Implicaría costos por £66 mil millones.

"Hemos tenido 70 años de actividades nucleares en el Reino Unido, principalmente nucleares civiles pero también nucleares industriales y de defensa. Esto generó una gran cantidad de residuos: se prevé que cuando se construya serán 750.000 metros cúbicos. Entonces sí, va a ser grande", indicó Neil Hyatt, asesor científico de NWS.

Las cavernas que se pretenden construir deberán ser más grandes que las cantidades de desechos a descartar, que incluyen 110.000 toneladas de uranio, 6.000 toneladas de combustible nuclear gastado y alrededor de 120 toneladas de plutonio.

Aún no se ha definido el lugar exacto donde se construirá la denominada Instalación de Eliminación Geológica (GDF) del Reino Unido, aunque las opciones se han reducido a dos: frente a la costa de Lincolnshire, cerca del balneario de Mablethorpe, o frente a la costa de Cumbria, alrededor de la zona turística de Copeland.

En concreto, el plan británico pretende construir un gran pozo en la tierra, de unos 3.500 pies de profundidad, y luego cavar túneles horizontales a varios kilómetros bajo el mar donde se excavarían enormes bóvedas en arcillas y lutitas impermeables que, una vez llenas de desechos nucleares, se rellenarían con cemento y se sellarían para siempre.

Desde Reino Unido llegaron a evaluar este tipo de medidas como consecuencia de la naturaleza de la radioactividad, ya que, hagan lo que hagan, este tipo de desechos seguirá siendo letal durante mucho tiempo.

Hyatt aclaró que, dada su magnitud, el proyecto sería altamente costoso. En principio se creyó que podía construirse con unos £12 mil millones, pero en 2017 se revisaron las estimaciones y estas se elevaron a £53 mil millones tras la puesta en funcionamiento de la central nuclear Hinkley Point C. Luego, con una inflación del 26%, el costo final se elevó a 66.000 millones de libras, lo que incluye 150 años de costos operativos y de construcción.

"El volumen del GDF sería equivalente al estadio de Wembley, pero tenemos que construirlo hasta 1.000 metros bajo tierra. Es mucha roca que mover. Estas estimaciones no son más que una suposición descabellada", indicó al respecto Steve Thomas, profesor de política energética en la Universidad de Greenwich, enfatizando en que nunca se ha construido un lugar de desechos nucleares de tal tamaño a miles de pies bajo el mar.

La gestión de los residuos nucleares nunca ha sido un problema fácil de resolver. De hecho, en 1976, una revisión de la Comisión Real sobre Contaminación Ambiental indicó que el Reino Unido los estaba acumulando tan rápidamente que debería dejar de construir reactores nucleares hasta obtener una solución.

Los políticos británicos en principio ignoraron la recomendación, aunque luego, en 1982, crearon Nirex con el objetivo de encontrar un posible depósito geológico. Tras 25 años sin éxito, se fusionó en 2007 con la Autoridad de Desmantelamiento Nuclear (NDA) y surgió la idea del ambicioso proyecto actual.

Descontento

Al respecto de la polémica iniciativa, el director ejecutivo de la Asociación de la Industria Nuclear, Tom Greatrex, indicó que "la energía nuclear produce una pequeña cantidad de desechos" y agregó: "La eliminación geológica es la mejor estrategia para la eliminación segura y a largo plazo de residuos radiactivos de mayor actividad".

No obstante, las comunidades que podrían llegar a albergar el centro de desechos no están de acuerdo con este argumento e incluso ya han surgido grupos de protesta a medida que avanza el proyecto. En Mablethorpe los Guardianes de la Costa Este realizaron manifestaciones en las playas, mientras que en Cumbria la agrupación South Copeland Against GDF llevó adelante peticiones y protestas.

Al respecto, las autoridades locales se contactaron con el ministro nuclear, Andrew Bowie, a quien le advirtieron que ambos sitios son "totalmente inadecuados para una instalación de eliminación geológica".

