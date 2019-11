Revelan que Christine Lagarde fue consejera de un bufete de abogados ubicado en paraísos fiscales

Noticias Relacionadas Christine Lagarde suma su voz a llamamiento para apoyo fiscal de Europa

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, se encuentra en el ojo de la tormenta por una investigación del diario español El País que reveló que fue consejera entre 2003 y 2005 de dos empresas, propiedad del despacho de abogados internacional Baker & Mckenzie, con domicilio en las Islas Bermudas y Singapur, considerados como paraísos fiscales.

Según informó el medio español mediante fuentes próximas al bufete, la firma legal con presencia internacional controlaba en Bermudas la sociedad Law in Context Ltd., un grupo empresarial en el que la mandataria francesa figuraba como consejera.

La exdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) fue socia de Baker & Mckenzie hasta junio de 2005, cuando se fue para ser ministra de Comercio Exterior del Gobierno del entonces primer ministro francés Dominique de Villepin.

Christine Lagarde sobre Argentina: "Hicimos lo mejor que pudimos"

El holding en cuestión se domicilió en el número 41 de Cedar Avenue en la capital de Bermudas, Hamilton, domicilio que también fue utilizado por otras compañías que operan en paraísos fiscales, según pudo comprobar el diario español. "La firma Law in Context fue creada por Appleby, despacho especializado en constituir estructuras en paraísos fiscales. Con más de 200 abogados, este estudio jurídico tiene filiales en las Islas Caimán, las Islas Vírgenes Británicas, Jersey, la isla de Man, Guernsey y Mauricio", sostuvo el matutino.

El País logró hablar con un vocero de Baker & McKenzie que afirmó que "el holding se hizo bajo la ley de Bermudas, una práctica común entonces de muchas empresas que cotizaban en Bolsa y tenían negocios internacionales". En esa línea, agregaron que la compañía "tenía 500 socios cuando Lagarde trabajó para ella y que su participación en la estructura de Law in Context fue 'testimonial'. Se trataba de una compañía que nunca recibió ningún ingreso".

"Lagarde no tuvo interés económico en la actividad de Law in Context Ltd. más allá de la mínima cantidad de cualquier otro socio de Baker & McKenzie. En cualquier caso, perdió ese mínimo interés cuando salió del despacho para aceptar un cargo en el Gobierno francés", indicaron al medio mencionado fuentes próximas a Lagarde que sentenciaron: "Lagarde nunca tuvo una cuenta en un paraíso fiscal ni se benefició de ninguna ventaja ilegal".

Secretos de Paradise Papers, la investigación que vuelve a exponer el mundo offshore

Según informó El Pais, tras ingresar en el colegio de abogados de París, la extitular del FMI desembarcó como asociada en Baker & McKenzie en 1981. En uno de los despachos de abogados más importantes del mundo, se especializó en fusiones y adquisiciones, competencia y derecho laboral. También fue presidenta de sus comités ejecutivo y estratégico en 1999 y 2004, respectivamente.

En cuanto a la sucursal en Singapur (otro país blindado por el secreto bancario), Baker Mckenzie creó Law in Context en 2003 y fue concebida para la difusión de información legal a través de Internet. La compañía que pilotó Lagarde centraba su actividad de negocio en Suiza, según una auditoría de 2009 de la consultora Ernst & Young.

El despacho declina detallar la estructura empresarial completa a cuya cúpula perteneció Lagarde. Asimismo, señala que la firma Law in Context ofrecía a los clientes información legal en Internet, el servicio difundía información sobre leyes y regulación en distintos países y, en especial, sobre banca privada, cumplimiento normativo y derecho laboral. También ofrecía cursos de formación en la Red y normativa sobre anticorrupción. La mayoría de sus clientes, entre los que destacaban empresas cotizadas en la Bolsa de Nueva York, eran multinacionales.

Según la lista negra que elabora la Unión Europea, las Islas Bermudas fue hasta el pasado mayo un paraíso fiscal por su baja tributación que funciona para que grandes empresas logren eludir el pago de impuestos mediante una maniobra jurídica. Tras los escándalos de Panamá Papers y Paradise Papers los paraísos fiscales están en el centro de la mira de varias organizaciones internacionales.

ED/FF