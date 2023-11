Cómo contarles ahora el horror que ignoran

Un ejército de médicos israelíes, expertos en protección de menores y especialistas en traumatología se prepararon ayer para recibir a los trece rehenes, mujeres y niños, liberados de Gaza tras semanas de cautiverio en manos de Hamas.

Casi siete semanas después de que militantes de Hamas secuestraran a más de 240 rehenes en el sur de Israel, un primer grupo de rehenes fue entregado a funcionarios de la Cruz Roja en Gaza, antes de ser entregados a la custodia israelí, según informaron fuentes oficiales.

Millones de israelíes esperaban con impaciencia la noticia de su regreso en el primer día de una tregua de cuatro días y un intercambio de rehenes.

Las autoridades también se preparaban para la compleja tarea de ayudar a los liberados a superar un calvario de casi siete semanas que puede haberles dejado profundamente traumatizados.

Los expertos señalaron que muchos de los rehenes se enfrentarían a nuevos traumas al enterarse de que sus seres queridos habían muerto y sus hogares habían sido destruidos en el asalto terrorista sin precedentes del 7 de octubre, en el que militantes de Hamas mataron a unas 1.200 personas, la mayoría civiles, según un recuento israelí.

“Algunos no saben que sus seres queridos –sus familias, maridos, padres, hermanos– han sido asesinados”, declaró Sarit Sarfatti, experta en protección de menores, antes de la liberación. “Otros no saben que toda su comunidad ha sido aniquilada casi por completo. Tendremos que darles la noticia muy pronto. Es algo que no se puede retrasar porque no queremos que se enteren por rumores”.

Protocolo. Los rehenes liberados fueron recibidos por soldados israelíes que los “identificaron físicamente”, y luego los médicos les realizaron un examen físico completo, dijo Ziv Agmon, abogado adjunto a la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. A continuación, pudieron mantener una primera videollamada con sus familiares, explicó Agmon.

Después de eso, fueron trasladados en avión a cinco grandes hospitales y centros médicos de todo Israel, para reunirse físicamente con sus seres queridos.

Según los expertos, ayer mismo se les comunicaría a los rehenes la muerte de sus seres queridos.

“Los soldados de las FDI no darán esa información a los niños y a sus madres, eso lo harán los profesionales sanitarios y los trabajadores sociales de los hospitales, a menos que consideren que no es el momento adecuado”, dijo Sarfatti, experto en protección de menores.

“En un estado de trauma, la gente puede reaccionar de formas muy distintas, incluso personas que han vivido lo mismo. Uno puede actuar de forma agresiva, otro puede retraerse”, dijo. “Cada reacción es legítima y tenemos que ayudar al niño y a la madre a entenderla”.

Otros especialistas dijeron que era crucial que los antiguos rehenes fueran cuidadosamente reintroducidos en sus entornos normales. “El mayor riesgo es introducirlos en su vida anterior sin hacerlo lenta y suavemente, porque es abrumador y algunos de ellos se desconectarán por completo”, dijo el doctor Rony Berger, psicólogo clínico especializado en ayudar a los supervivientes de catástrofes y atentados con víctimas masivas a superar el trauma.

Lo primero era protegerlos del “carnaval” de su vuelta a casa, dijo, precisando que se les llevaría a un “lugar apartado con muy pocos familiares. La vida ha cambiado radicalmente. Les llevará tiempo volver a conectar con su vida anterior”, dijo, afirmando que el luto sería una parte importante de su adaptación a la nueva realidad. “Va a ser muy difícil para ellos. No tienen su kibutz, no tienen sus amigos”.