Cómo es el portaaviones francés Charles de Gaulle: aviones de caza Rafaele M con misiles Meteor y capacidad para 40 aeronaves

El portaaviones Charles de Gaulle es el buque insignia de la Marina Nacional francesa y principal plataforma aeronaval de Francia. Desde su entrada en servicio en 2001, el buque se transformó en el eje de las operaciones navales, capaz de desplegar una fuerza aérea embarcada completa en alta mar. Se trata de la única estructura naviera de propulsión nuclear fuera de Estados Unidos y con capacidad para operar 40 aeronaves.

El grupo aeronaval que opera desde el navío constituye una de las formaciones de combate más complejas de Europa. La nave se destaca por sus dimensiones, con una eslora de 261,5 metros de longitud, cuenta con misiles superficie-aire Aster 15 para defensa de punto, cañones de 20 mm Giat y sistemas de guerra electrónica, como instrumentos de defensa.

Sin embargo, el portaaviones Charles de Gaulle no está diseñado para el combate directo de superficie, sino para proyectar poder aéreo desde el mar.La cubierta cuenta con una catapulta de vapor, que permite operar aviones de geometría variable como el Rafaele M, capaces de despegar con carga completa de armamento.

Funciona como una base aérea móvil que puede lanzar misiles de combate, reconocimiento y apoyo logístico a miles de kilómetros del territorio del país europeo.

El portaaviones Charles de Gaulle puede operar durante meses en el mar como parte de un grupo de combate que incluye: fragatas, destructores y submarinos de apoyo. Dicha estructura bélica, le permite a Francia mantener presencia militar en distintos puntos del planeta y participar en misiones internacionales de seguridad, vigilancia marítima o intervención militar.

Su autonomía, prácticamente ilimitada en términos de combustible, le posibilita navegar durante 25 años sin recargar el núcleo. La velocidad máxima ronda los 27 nudos, aunque en operaciones normales se mueve por debajo de esa cifra.

El armamento militar que transporta el portaaviones francés Charles de Gaulle

- Cazas Dassault Rafale M: capaces de ejecutar misiones de superioridad aérea, ataque a objetivos terrestres y operaciones navales.

- Misiles aire-aire Meteor missile: diseñados para interceptar objetivos a grandes distancias con guía activa por radar.

- Aviones de alerta temprana Northrop Grumman E‑2C Hawkeye: proporcionan vigilancia aérea y coordinación táctica durante las operaciones.

- Helicópteros navales Eurocopter AS365 Dauphin y NHIndustries NH90: utilizados para rescate, transporte y guerra antisubmarina.

- Sistemas de defensa del propio buque: misiles antiaéreos y armamento de defensa cercana para interceptar amenazas entrantes.

Este conjunto de aeronaves y sistemas de armas convierte al portaaviones en una base militar flotante capaz de proyectar poder aéreo y naval en operaciones conjuntas con otros buques de guerra.

La colosal embarcación Charles de Gaulle está compuesta por dos reactores nucleares K15, los mismos que equipan a los submarinos de la clase 'Le Triomphant'.

Charles de Gaulle: dimensiones y autonomía en el mar

- Eslora: aproximadamente 261 metros de longitud.

- Desplazamiento: cerca de 42.000 toneladas.

-Tripulación: alrededor de 1.900 personas, incluyendo personal naval y aviadores.

- Capacidad aérea: hasta 40 aeronaves entre cazas, aviones de vigilancia y helicópteros.

- Propulsión nuclear: que le permite navegar durante años sin reabastecimiento de combustible, aunque debe realizar paradas periódicas para mantenimiento.

