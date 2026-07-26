Con bromas y críticas, Trump volvió a la cena de los corresponsales

El presidente estadounidense Donald Trump volvió a embestir contra los medios de comunicación por difundir supuestas “fakenews” y bromeó sobre la posibilidad de cumplir un tercer mandato -prohibido por la Constitución- durante una cena de corresponsales de la Casa Blanca que se reprogramó, tres meses después de que el evento fuera interrumpido por un intento de asesinato.

“Este lugar es realmente el grupo más grande de personas con el síndrome de odio a Trump que jamás se haya reunido al mismo tiempo”, fue una de las primeras frases del mandatario en la gala de prensa celebrada este viernes a la medianoche en el hotel Waldorf Astoria de Washington.

Trump, de 80 años, había comenzado con un tono relativamente conciliador, reflexionando sobre el ataque perpetrado por un hombre que le obligó a ser evacuado de la cena en abril. Pero rápidamente cambió de rumbo y, en un discurso a menudo divagante, arremetió contra una amplia gama de enemigos a los que consideraba rivales: comenzando con los periodistas antes de dirigir sus ataques contra los opositores demócratas.

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Anteriormente, Trump había levantado las manos y se había reído al estrechar la mano de un equipo del Wall Street Journal que había publicado las noticias sobre sus vínculos con el desacreditado financiero Jeffrey Epstein.

Pero luego bromeó diciendo que “esta no ha sido una noche fácil, con todos estos premios”, dijo Trump después de que los periodistas recibieran premios por sus reportajes sobre la segunda presidencia del republicano.

El mandatario también reavivó el debate sobre la posibilidad de presentarse a un tercer mandato, algo prohibido por la Constitución estadounidense, aunque insistió en que estaba bromeando. “Al igual que con mi presidencia, la segunda vez siempre es mejor. Y la tercera es aún mejor”, dijo, antes de agregar: “Es broma”.

Más tarde, redobló la apuesta, sacó una gorra roja con la inscripción “ Trump 2028” y dijo que estaba “encantado de anunciar mi intención de —y esto es una primicia— mi intención de presentarme a un cuarto mandato como presidente de los Estados Unidos”.

Gran parte del discurso de Trump, de una hora de duración, parecía reciclar los recursos de sus actos de campaña, e incluso el presidente llegó a criticar en tono de broma a sus redactores de discursos cuando algunas frases no funcionaron. Pero concluyó su disertación diciendo que sentía un “enorme respeto” por los periodistas presentes, y agregó: “Cuando yo me haya ido, todos ustedes estarán en la ruina”.

La participación de Trump en este evento se produjo en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, dado que tres meses atrás, en un encuentro de la misma índole, un hombre intentó asesinarlo. Cole Allen, de 31 años y originario de California, ingresó al recinto disparando, pero fue detenido.