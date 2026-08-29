El expresidente ecuatoriano Lenín Moreno fue condenado a cinco años de prisión por corrupción

La Corte Nacional de Justicia de Ecuador dictó este viernes una condena de cinco años de prisión para el expresidente Lenín Moreno al declararlo autor directo del delito de cohecho por su intervención en una operación que, según la Fiscalía, permitió favorecer a la empresa estatal china Sinohydro en la adjudicación de la obra. A Moreno se lo investigó por hechos ocurridos cuando era vicepresidente de Rafael Correa, entre 2007 y 2013, aunque el presunto esquema de sobornos se extendió hasta 2018.

A unas 20 personas alcanza la causa, entre empresarios, ciudadanos chinos y funcionarios vinculados con el proyecto hidroeléctrico. Entre los condenados también están su esposa, Rocío González; su hija, Irina Moreno; dos de sus hermanos y una cuñada, quienes fueron considerados cómplices y recibieron penas de dos años y seis meses de prisión.

Dos ecuatorianos que se desempeñaron como gerentes de la hidroeléctrica también fueron declarados autores del delito de cohecho y condenados a tres años de cárcel. Entre los acusados se encuentra además el exembajador chino en Ecuador Cai Runguo.

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La Fiscalía había solicitado una pena mayor para Moreno, de seis años y seis meses de prisión, además de otras sanciones como la inhabilitación para ejercer cargos públicos, una multa y la reparación integral del daño.

Aún así, el fallo es de primera instancia, por lo que todavía puede ser apelado. Moreno ya adelantó que recurrirá la decisión y negó de manera categórica las acusaciones. “No he recibido un solo centavo por parte de Sinohydro”, afirmó después de conocer el veredicto.

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La investigación determinó que Sinohydro habría pagado unos 76 millones de dólares en sobornos, equivalentes a cerca del 4% del costo de la obra. De acuerdo con la acusación, alrededor de un millón de dólares terminó en manos de personas vinculadas al entorno familiar de Moreno.

Al avanzar la investigación, señaló que el dinero no habría sido entregado directamente al expresidente, sino mediante consultorías ficticias, empresas intermediarias y transferencias desde cuentas en el exterior. A partir de este dato, la Justicia consideró que ese circuito permitió ocultar el origen de los fondos y canalizar parte de los pagos hacia el círculo cercano del exmandatario.

Después de conocerse la condena, Correa cuestionó públicamente a su exvicepresidente y sostuvo que las pruebas en su contra eran contundentes. “Aquí no hay ‘influjo psíquico’: aquí hay cuentas secretas, departamentos, muebles, pagos a familiares”, escribió el exmandatario en sus redes sociales.

También afirmó que la entonces fiscal general Diana Salazar tenía el caso desde 2018 y cuestionó que la investigación avanzara después de que Moreno se distanciara políticamente del correísmo. “Las pruebas eran tan contundentes que les fue imposible dejarlo impune”, sostuvo.

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Correa, por su parte, reside en Bélgica desde que dejó la Presidencia. En 2020 fue condenado en ausencia a ocho años de prisión por el denominado caso Sobornos 2012-2016, una causa que investigó una red de aportes ilegales de empresas contratistas del Estado, entre ellas la constructora brasileña Odebrecht, a cambio de contratos y beneficios durante su gobierno.

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La investigación gira alrededor de Coca Codo Sinclair, un megaproyecto hidroeléctrico ubicado en la zona de la Amazonía ecuatoriana, cerca de la provincia de Napo. Es la mayor planta de generación eléctrica de Ecuador y aprovecha el caudal de los ríos Coca y Quijos para producir electricidad. La obra fue construida por la empresa estatal china Sinohydro y comenzó a operar en 2016.

A lo largo del gobierno de Rafael Correa, quien fue presidente de Ecuador entre 2007 y 2017, se desarrolló la construcción de la central. Su administración estuvo encabezada por el proyecto político conocido como Revolución Ciudadana, junto al movimiento Alianza PAIS.

Según la Fiscalía, la trama de sobornos se extendió entre 2009 y 2018. La acusación sostiene que parte de esos pagos terminó beneficiando al entorno familiar de Moreno, quien se desempeñó como vicepresidente de Correa entre 2007 y 2013.

MV/AF