Confirman que Tabaré Vázquez tiene un tumor maligno en un pulmón

Un estudio médico realizado este viernes 23 de agosto al presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, confirmó que el mandatario tiene "un tumor maligno". Además, se detalló que comenzará su tratamiento sin abandonar el cargo.

"En el día de hoy se realizó la intervención diagnóstica prevista en donde se confirmó la presencia de un tumor maligno. El informe definitivo estará disponible en los próximos días. El presidente de la República se encuentra en excelente estado y superó el procedimiento sin complicaciones. La determinación de las futuras conductas terapéuticas quedan supeditadas al resultado de los estudios en curso", sostiene el texto que lleva la firma del médico del jefe de Estado, Mario Zelarayán, y el cual fue difundido por Presidencia.

Desde la secretaria de prensa de casa de Gobierno precisaron a su vez que comenzará un tratamiento oncológico sin abandonar el cargo.

El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, anunció que tiene un nódulo maligno en el pulmón

Días atrás, más precisamente el martes 20 de agosto, Tabaré Vázquez había anunciado que le habían detectado un nódulo en el pulmón derecho. "En un estudio tomográfico se me comprobó la existencia de un nódulo pulmonar derecho con características muy firmes de que se puede tratar de un proceso maligno", manifestó durante una conferencia de prensa en la sede de la Presidencia.

En ese sentido, el presidente uruguayo agregó: "Tanto los procedimientos diagnósticos como los eventuales tratamientos que tenga que realizar los voy a realizar todos en mi país porque tenemos un cuerpo médico de excelencia y tecnología de primera avanzada, instituciones acordes a lo que se necesita en situaciones como ésta".

"Esta situación obliga a estudios complementarios seguramente o posiblemente en el correr de esta semana, que requerirán uno o dos días de internación", había adelantado al tiempo que completó: "Con estos estudios se conocerá el diagnóstico definitivo".

Un equipo médico evaluará si el tratamiento de Tabaré Vázquez lo deja seguir en funciones

Asimismo, el jefe de Estado aseguró que estaba a la espera de que los médicos le den "el pronóstico y los eventuales tratamientos" a los que deberá someterse, algo que ocurrirá a partir de ahora. Ante los presentes, resumió: "Me siento perfectamente bien y no he tenido ningún síntoma visible atribuible. De aquí en más, en este tema paso a ser un paciente".

Un mes atrás, Vázquez afrontó la pérdida de su esposa, María Auxiliadora Delgado, quien falleció el 30 de julio a los 82 años producto de un ataque al corazón. Estaban casados desde 1964 y tuvieron tres hijos biológicos y uno adoptivo.

Según consigna el libro Tabaré Vázquez, misterios de un liderazgo que cambió la historia, escrito por los periodistas Edison Lanza y Ernesto Tulvobitz, Delgado fue una gran influencia para el jefe de Estado en varios ámbitos de su vida, también en el político. Fue ella quien impulsó a su marido a dejar su trabajo y centrarse en la medicina cuando compaginar empleo y estudios se le empezó a hacer difícil.

F.D.S./