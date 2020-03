Coronavirus en Europa: inminente medidas sobre las fronteras exteriores

La presidencia francesa indicó que se anunciarán medidas "en las próximas horas" sobre las fronteras exteriores de la Unión Europea (UE), para luchar contra el avance del coronavirus. Después de que los diferentes países de forma individual hayan aplicado resoluciones unilaterales, el bloque comunitario impulsa actividades en conjunto para afrontar la crisis que desató la enfermedad.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, mantuvo una conversación telefónica con la canciller alemana Angela Merkel, y los presidentes del Consejo Europeo, Charles Michel, y de la Comisión, Ursula Von der Leyen, durante la cual pidió "intensificar la coordinación europea", añadió el Elíseo este lunes 16 de marzo.

Los 27 mandatarios de la UE tienen previsto discutir mañana martes 17 de marzo por videoconferencia las "acciones" para paliar las consecuencias humanas y económicas del coronavirus en el bloque, según lo anunció el jefe del Consejo Europeo. "Contener la propagación del virus, proporcionar suficiente equipamiento médico, impulsar la investigación y limitar las consecuencias es clave", tuiteó Michel, al anunciar la cumbre para hacer un "seguimiento" de las "acciones" en Europa.

I have decided to call a video conference with the European Council members on Tuesday 17 March to follow up on our #EUCO actions on #COVIDー19



Containing the spread of the virus, providing sufficient medical equipment, boosting research and limiting the economic fallout is key