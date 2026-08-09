De acusado por el atentado a la AMIA a jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional: quién es Mohsen Rezaei

Mohsen Rezaei, designado este domingo como nuevo secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, es una de las figuras de mayor peso político y militar dentro del régimen teocrático. A sus 71 años, el dirigente asume el control directo de las decisiones estratégicas de defensa y política exterior en un escenario marcado por la confrontación con Estados Unidos.

Nacido en la provincia de Khuzestán en 1954, Rezaei consolidó su influencia tras la Revolución Islámica de 1979 y ejerció la comandancia de la Guardia Revolucionaria entre 1981 y 1997. Durante esos 16 años al frente de los Guardianes de la Revolución, dirigió las operaciones de las fuerzas persas a lo largo de la guerra entre Irán e Irak, convirtiéndose en una figura clave de la vieja guardia armada.

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En la Argentina, su nombre está ligado de forma central a la causa por el atentado a la AMIA, perpetrado el 18 de julio de 1994, que dejó un saldo de 85 muertos y más de 300 heridos.

La Justicia argentina determinó que Rezaei formó parte del comité de altos funcionarios que planificó y aprobó la ejecución del ataque en Buenos Aires, motivo por el cual pesa sobre él una alerta roja de Interpol para su captura internacional.

Tras retirarse del mando militar directo, volcó su carrera hacia la función pública con el permanente respaldo de la cúpula religiosa. El veterano oficial fue candidato en varias elecciones presidenciales, ejerció como vicepresidente de Asuntos Económicos en el gobierno de Ebrahim Raisi y se desempeñaba hasta la fecha como asesor militar del líder supremo.

Mohsen Rezaei

Su llegada al Consejo Supremo de Seguridad Nacional ocurre en un momento crítico por la disputa militar y comercial en el estrecho de Ormuz. Rezaei ha mantenido una postura inflexible sobre dicho paso marítimo, calificándolo públicamente como "más importante que decenas de bombas atómicas"

El relevo en el máximo organismo de defensa se produjo tras la salida de Mohammad Bagher Zolghadr, quien ejercía el cargo desde marzo pasado. El movimiento ratifica la intención del régimen de concentrar la conducción geopolítica y la estrategia de seguridad en hombres de extrema confianza del aparato militar.

A pesar de los reclamos formales emitidos por la Unidad Fiscal AMIA y la vigencia de las órdenes judiciales de detención, Rezaei ha gozado de una inmunidad institucional absoluta. Los sucesivos gobiernos iraníes han rechazado sistemáticamente las solicitudes de extradición, resguardando al comandante e integrándolo a las decisiones de alta política estatal.