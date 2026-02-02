Delcy Rodríguez nombra a la hija de Diosdado Cabello como ministra de Turismo

A casi un mes de la captura de Nicolás Maduro, el gobierno interino de Venezuela continúa con cambios en su estructura política. Este lunes, la presidenta interina Delcy Rodríguez anunció la designación de Daniella Cabello como nueva ministra de Turismo, en una decisión que volvió a generar repercusiones dentro y fuera del país.

Cabello, hija del actual ministro de Interior y figura clave del chavismo Diosdado Cabello, asume el cargo en medio de un escenario político marcado por la reconfiguración del poder tras la intervención militar de Estados Unidos que derivó en el derrocamiento de Maduro. Desde entonces, Rodríguez impulsó una serie de modificaciones en el gabinete de ministros y en los altos mandos militares.

La nueva ministra de Turismo se encuentra sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que en 2024 la acusó de haber respaldado medidas de represión contra la sociedad civil durante el proceso electoral de ese año, cuestionado por presuntas irregularidades. Pese a esas sanciones, Daniella Cabello ya había ocupado cargos estratégicos durante el gobierno de Maduro, entre ellos la conducción de la agencia de promoción de exportaciones y el organismo Marca País Venezuela, orientado a la difusión turística.

A través de un mensaje difundido en Telegram, Rodríguez sostuvo que Cabello tendrá a su cargo la misión de impulsar el desarrollo y la promoción del Sistema Turístico Nacional, uno de los sectores que el gobierno interino busca reactivar en el nuevo contexto político.

La designación también vuelve a poner el foco sobre el rol de Diosdado Cabello, considerado uno de los dirigentes más influyentes del oficialismo y referente del ala más dura del chavismo. Además de encabezar el Ministerio de Interior, es secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y su nombre figura entre los más buscados por Estados Unidos, que ofrece una recompensa millonaria por su captura.

La familia Cabello mantiene una presencia histórica en la administración pública venezolana. Durante la era chavista, su esposa Marleny Contreras fue ministra de Turismo en 2015, mientras que su hermano José David Cabello dirige desde hace más de una década el organismo recaudador de impuestos, el Seniat.

