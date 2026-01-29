Un canal venezolano transmitió declaraciones de María Corina Machado y Diosdado Cabello no la dejó pasar

Este martes, María Corina Machado habló en televisión luego de su encuentro con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en Washington y un canal de Venezuela decidió transmitir sus declaraciones. Sin embargo, el medio fue criticado por Diosdado Cabello, una figura clave del régimen venezolano.

"Aunque no estoy físicamente en Venezuela, mi corazón está con ustedes y muy pronto estaré de vuelta en nuestro país. Hoy más que nunca sabemos que es una lucha espiritual y que hemos avanzado de la mano de Dios", expresó la líder opositora en las declaraciones que fueron transmitidas después de las 5 de la tarde, hora local, por Venevisión.

Durante su paso por la capital de Estados Unidos, la ganadora del premio Nobel de la Paz se reunió con Marco Rubio, secretado de Estado estadounidense, y le pidió que se realice una "transición real" en Venezuela, haciendo hincapié en que no quede "un sector del régimen en el poder".

"Nosotros estamos dispuestos y estamos trabajando en facilitar una transición real. Esto no es una transición a la rusa donde se quedan las mafias en el poder", manifestó ante la consulta sobre su disposición a llevar a cabo un Gobierno de transición con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

La Fuerza Armada de Venezuela reconoció a Delcy Rodríguez como su comandante en jefe, prometiéndole "lealtad y subordinación absoluta"

Machado sostuvo que son "horas y días decisivos" para el futuro de Venezuela e indicó que su objetivo es que se "restituyan" las instituciones. "Puedo asegurar a los venezolanos que la transición a la democracia tendrá lugar, porque contamos con el respaldo de las democracias más importantes del mundo y, muy especialmente, del Gobierno del presidente Donald Trump", agregó.

Se trató de la primera vez, luego de años, en que una emisora venezolana transmitió al aire imágenes de la líder opositora. No obstante, poco después llegó la respuesta del ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, quien envió un fuerte mensaje tanto a Machado como a la señal que la reflejó en su pantalla.

"A María 'La Chiflada' Machado se le agotan las opciones y el margen de maniobra se le estrecha a velocidad de vértigo. Necesita con urgencia, casi desesperada, fabricar un hecho de conmoción internacional que le permita volver a la palestra, recobrar algo de relevancia y reclamar algo de ese rol protagónico que solo existe en su propio relato", lanzó durante su programa Con el Mazo Dando.

Dirigiéndose a la emisora, el dirigente oficialista y hombre de peso del chavismo agregó: "Sin estridencia mediática, su figura se diluye. Sin titulares, simplemente, desaparece. Escúchame Venevisión: Sin estridencia mediática, su figura se diluye. Sin titulares, simplemente, desaparece. ¿Hum?".

La líder opositora venezolana fue recibida en el Departamento de Estado luego de formar parte de una audiencia en el Senado sobre la política de Donald Trump con respecto a Venezuela y un eventual ataque militar en caso de que la presidenta encargada no coopere con Washington.

