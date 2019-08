Desde Venezuela, Capriles le respondió al "candidato marioneta de la señora Kirchner"

Henrique Capriles, uno de los máximos líderes de la oposición en Venezuela, emitió este martes una dura crítica contra el candidato presidencial del kirchnerismo, Alberto Fernández, tras sus polémicas declaraciones sobre la situación venezolana. En un discurso emitido por las redes sociales, Capriles se refirió al “candidato marioneta de la señora Kirchner”, refiriéndose a la expresidenta, sobre quien dijo que “Venezuela no tiene buenos recuerdos”.

“Kirchner es igual Maduro, Maduro es igual Kirchner”, comenzó diciendo Capriles, antiguo contendiente a la presidencia venezolana. “Caramba, nuestros hermanos en Argentina, ¡abran los ojos! Aquí no tenemos un buen recuerdo de la señora Kirchner, porque la señora Kirchner, como otros, son cómplices de que Venezuela haya llegado a esta situación”, dijo el político. “La señora Kirchner fue una gran beneficiada, durante su gestión de los recursos de nosotros, los venezolanos”.

Refiriéndose al lapidario informe de Michele Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos, sobre la crítica situación venezolana, Capriles le dijo a Fernández: “Usted no leyó el informe, ¿sabe lo que pasa en Venezuela? No nos insulte a los venezolanos”. “Dios quiera que Argentina no vuelva para atrás, porque sabemos que [a Fernández] no le interesa la democracia en Venezuela y ya se le vieron las costuras diciendo que las instituciones que a ellos les gusta”.

El pasado domingo en el programa La Cornisa, el candidato del Frente de Todos dijo que “en Venezuela no hay una dictadura, pero sí un Gobierno autoritario” y aseguró además que le resulta “difícil” calificar como dictadura a un gobierno elegido “democráticamente”, pese a que organismos internacionales tachan de fraudulenta la relección de Nicolás Maduro.

“Señor Fernández, ¿usted no se dio cuenta de la posición del mundo democrático sobre el parapeto del 20 de mayo [elecciones de 2018]?”, le preguntó Capriles. “Usted no puede decir que el señor Maduro proviene de una elección democrática. ¡Por favor!”, reprochó. “Repito, ojalá el pueblo argentino decida bien y elija bien. Por el futuro de América”, finalizó Capriles.

“Ojalá que Argentina elija bien. Porque la señora Kirchner está detrás de este señor y ha sido de estos gobiernos corruptos que ha habido en estos últimos 20 años en Latinoamérica que se esconden detrás de la justicia social para robar”. "Quizás la justicia argentina se durmió, pero ahí están todos los escándalos. ¿O es que se olvidan del maletín? El maletinazo con dinero en efectivo que llevaron para su campaña en Argentina. Dios quiera que Argentina no eche pa' atrás", afirmó.

D.S.