Día de Acción de Gracias o Thanksgiving Day en inglés se celebrará en Estados Unidos el próximo jueves 27 de noviembre, y las condiciones climáticas variarán de un estado a otro, según The Old Farmer’s Almanac.

En algunas zonas habrá sol y temperaturas templadas, mientras que otras enfrentarán aire polar, lluvias persistentes y posibles nevadas.

Cómo estará el clima en distintas regiones de Estados Unidos

En el este del país, durante el feriado de Thanksgiving, el cielo estará mayormente despejado, lo que ofrecerá un escenario ideal para viajes por carretera. En contraste, en el oeste se esperan lluvias constantes y temperaturas bajas.

Regiones como el norte de Nueva Inglaterra, el Medio Oeste Superior, las Montañas Rocosas y Alaska tendrán nevadas. Según The Old Farmer’s Almanac, Texas mantendrá aire cálido.

De acuerdo con el mismo informe, las temperaturas variarán notablemente entre zonas. Mientras el aire cálido persistirá sobre Texas, el sudoeste desértico y el sur profundo, las condiciones frías dominarán en Nueva Inglaterra, las Grandes Llanuras y gran parte del oeste.

En qué estados habrá bajas temperaturas el Día de Acción de Gracias

El noroeste de Estados Unidos será una de las áreas más frías durante la festividad. Las temperaturas estarán por debajo del promedio y, en los sectores más septentrionales, podrían registrarse copos de nieve.

En Nueva Inglaterra, especialmente en Vermont, Maine y New Hampshire, las rutas rurales podrían presentar hielo, por lo que se recomienda precaución al conducir. En el corredor del Atlántico, que va desde Nueva York hasta Washington D.C., predominarán los cielos despejados.

Las temperaturas descenderán de forma gradual desde el inicio de la semana, con máximas que rondarán los 45°F (7°C). Aunque el ambiente será más frío, no se esperan precipitaciones ni nevadas, por lo que las condiciones seguirán siendo favorables para viajar por carretera y realizar actividades al aire libre.

Por otro lado, en el oeste superior, que incluye Minnesota, Wisconsin y partes de las Dakotas, se presentarán temperaturas algo menos frías, aunque con ráfagas de nieve esporádicas, lo que podría afectar la visibilidad y generar carreteras resbaladizas, especialmente en zonas rurales.

Los días estarán despejados, aunque el aire polar mantendrá temperaturas mínimas cercanas a los 25°F (-4°C). A pesar del frío, los vientos moderados —entre 15 y 20 millas por hora (24 a 32 km/h)— no generarán tormentas significativas.

Zonas con lluvia en Estados Unidos en el Día de Acción de Gracias

California, Nevada y Oregón tendrán lluvias constantes, con los registros más intensos en el sur del Pacífico noroeste. En los tramos costeros y en el valle central de California, las temperaturas bajarán hasta los 50°F (10°C), mientras que en las zonas de sierra el frío será aún más intenso.

MC/ff