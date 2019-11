El docente que hizo posible que su alumno en silla de ruedas pueda saltar la soga

por Florencia de Sousa

El gran gesto de un profesor de Educación Física para con un alumno en silla de ruedas se viralizó rápidamente y emocionó a cientos de usuarios de las redes sociales. En una entrevista con PERFIL, el hombre de 30 años dio un mensaje de inclusión: "Incluir es una forma de combatir la discriminación", aseguró.

João Hoffmann dicta clases en la escuela Sitio I del municipio Taubaté de San Pablo, en Brasil, y vio durante un recreo que el chico llamado Héctor de 7 años, miraba atentamente cómo los demás compañeros se divertían y jugaban a saltar la soga, algo que por su discapacidad él no puede hacer por sus propios medios. Luego de unos momentos de duda, finalmente el nene se anima y le pide ayuda al hombre. Sin dudarlo, el docente se le acercó, lo alzó con sus brazos y comenzó a saltar con él.

La escena quedó registrada por muchos de sus colegas docentes, quienes no dudaron en filmarlo y luego compartir el video en redes sociales, donde en una de las pubelicaciones la filmación casi alcanza el millón de reproducciones. En diálogo con PERFIL, Hoffmann contó por qué tuvo esa racción para con el nene: “Se dio súper natural y ocurre todas las clases. En esta oportunidad él me pidió que saltáramos juntos y no lo dudé y atendí su pedido”.

João Hoffmann además de docente, es personal trainer. Foto: Facebook /@joaohoffmann.personal

En ese sentido, el hombre aseguró que nunca imaginó la repercusión que tuvieron las imágenes: “No esperaba que este simple gesto resuene de esta manera, ya que debería considerarse normal en las clases de Educación Física”. En cuanto a sus colegas, detalló: “Los maestros me felicitaron y siempre me están dando fuerzas para continuar este trabajo con los niños. En esta unidad escolar específica tenemos 9 estudiantes con necesidades especiales, algunos con autismo; otros síndrome de Down y otros en silla de ruedas. Todos ellos, dentro de sus limitaciones, participan en las clases y son muy queridos”.

Tiene 94 años y diseña dispositivos y tecnología para adultos mayores

El profesor reveló también el diálogo que tuvo con la mamá del alumno cuando se dieron a conocer las imágenes: "Ella me agradeció por todo, ¡y también estoy agradecido con ella por permitir que todo esto fuera posible!”, aseguró.

Consultado sobre el mensaje que le intenta dar tanto a sus alumnos como a sus compañeros de trabajo, Hoffmann contó que cada día trabaja para que el mundo sea un lugar "más inclusivo", y completó: "Debemos incluir siempre a todos en las clases, o actividades, incluso como una forma de combatir la discriminación si es que existe, y enseñar a otros niños los valores que esperamos de una sociedad madura".

Versión local. En Buenos Aires, el atleta nacido en Bahía Blanca Mauro Ezequiel Blazquez -conocido como 'Pitu', y quien participó en el programa Combate, también es profesor de Educación Física, entrenador personal y acróbata aéreo y abrió su propia escuela de esta disciplina, en donde trabaja codo a codo con sus alumnos, los cuales tienen capacidades diferentes. Una de las disciplinas que practican es tela.

'Pitu' Blázquez junto a sus alumnos.

En febrero de 2019, montó una obra teatral llamada 'Hermosamente diferentes', donde los actores presentaban diferentes discapacidades. Ese trabajo le valió obtener como reconocimiento el premio Estrella de Mar que se entrega en Mar del Plata en la terna 'Variedades'.