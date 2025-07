El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció sobre la situación humanitaria en Gaza y apuntó directamente contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a quien acusó de “ignorar” el tema, motivo por el que instó al funcionario a proveer de alimentos a la población local. En declaraciones a la prensa, el mandatario sostuvo que tanto su nación como otros territorios “ya están proporcionando dinero y comida” a Gaza, pero indicó que es necesaria la intervención de Netanyahu para que se concreten las entregas. “Quiero que se aseguren de que reciben los alimentos”, señaló.

Sus declaraciones surgieron luego de que se le consultara por los comentarios de Netanyahu del domingo, en los que el líder israelí había dicho que “no hay una política de hambruna en Gaza y no hay hambruna en Gaza”. La respuesta del líder republicano fue contundente: “No lo sé. Basándome en lo que veo en la televisión, diría que no especialmente, porque esos niños parecen muy hambrientos, y eso no se puede fingir, así que vamos a involucrarnos aún más".

Donald Trump instó a Benjamín Netanyahu a actuar por la situación humanitaria en Gaza

Fue a partir de las críticas internacionales que el ejército israelí comenzó a otorgar ayuda desde el aire en tres zonas pobladas de Gaza durante 10 horas al día para ayudar en la distribución durante el pasado fin de semana. De hecho, Trump había admitido sentirse “resignado” por la situación el viernes, luego de que su país e Israel sacaran a los negociadores del territorio para un intento de alto al fuego. Al respecto, Trump dijo que “era probable que Hamas fuera perseguido”.

Sus declaraciones surgen luego de que el agravamiento de la situación en Gaza se tornara aún más evidente en los últimos días. Previamente, Trump se había pronunciado sobre la guerra entre Hamás e Israel, haciendo foco en las frustradas negociaciones de alto al fuego. Este punto también generó controversias y rispidez entre ambos, incluso teniendo en cuenta que habían acercado posiciones por los ataques conjuntos de sus países en Irán.

Pese al acercamiento de posiciones hace algunas semanas, la situación generó rispideces entre Netanyahu y Trump

En conversaciones con el primer ministro británico Keir Starmer, Trump aseguró que Estados Unidos “iba a establecer centros de distribución de alimentos”, pero sin más detalles ni precisiones. Incluso, la Casa Blanca tampoco facilitó información sobre los supuestos centros. Incluso, y en línea con sus dichos, el presidente egipcio, Abdel Fattah el-Sissi, sostuvo que Trump es “el único que puede detener la guerra, entregar la ayuda y poner fin a este sufrimiento”.

La iniciativa de Emmanuel Macron y Mohamed bin Salman para reconocer el Estado de Palestina

Starmer fue más allá que Trump y calificó de “desesperada” la situación en Gaza

Mientras el presidente estadounidense instó a Netanyahu a actuar frente a la hambruna en Gaza, el primer ministro británico Keir Starmer fue aún más tajante y calificó como “desesperada” a esa situación. “Creo que los británicos están indignados por lo que ven en sus pantallas”, aseguró, en medio de una creciente presión interna para reconocer oficialmente un Estado palestino.

Starmer sostuvo que el Reino Unido respalda la creación de un Estado palestino, aunque aclaró que debe enmarcarse dentro de un plan que contemple una solución de dos Estados. Francia ya avanzó en ese camino la semana pasada, y los sectores progresistas británicos reclaman que el país siga ese ejemplo.

Trump, por su parte, se mostró escéptico con respecto al reconocimiento impulsado por Francia y evitó tomar una postura clara. “No voy a tomar una posición”, dijo, aunque minimizó la postura de Starmer: “No me importa que él tome una posición”. Las declaraciones coincidieron con el inicio de una sesión especial en la Asamblea General de la ONU para discutir una salida diplomática al conflicto, de la que Israel y Estados Unidos decidieron no participar.

