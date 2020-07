Donald Trump sugiere postergar las elecciones presidenciales por supuesto riesgo de fraude

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló por primera vez sobre la posibilidad de postergar las elecciones presidenciales de su país, previstas para el 3 de noviembre próximo, al cuestionar la posibilidad de que autorice la votación universal por correo.

El magnate norteamericano habló por primera vez de la posibilidad de "retrasar las elecciones hasta que las personas puedan votar de manera adecuada y segura", en momentos en los que el país sufre la embestida de la epidemia del coronavirus.

Las declaraciones del Trump fueron realizadas a través de la red social Twitter, en las que criticó los posibles cambios en la modalidad de votación a causa de la crisis sanitaria.

Donald Trump apuesta por más "Orden" y menos "Ley" para revivir su campaña

"Con la votación universal por correo (no la votación en ausencia, lo cual es bueno), 2020 será la elección más inactiva y fraudulenta de la historia. Será una gran vergüenza para los Estados Unidos", advirtió el mandatario, quien planteó la siguiente pregunta: "¿Retrasar las elecciones hasta que las personas puedan votar de manera adecuada y segura?".

Las elecciones presidenciales norteamericanas están previstas para el 3 de noviembre, momento en el que Trump buscará ser reelecto frente al ex vicepresidente John Biden, candidato del Patido Demócrata.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???