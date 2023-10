Con duras críticas a ONU, Israel advirtió que "no habrá cese de fuego" si Hamas no abandona Gaza

A medida que avanza con su "operación militar" sobre la Franja de Gaza, Israel se acerca a una encrucijada diplomática ante el agravamiento de la situación humanitaria de los civiles palestinos, los "escudos humanos" de Hamas en la guerra iniciada tras la masacre de 1.400 civiles israelíes y el secuestro de más de 200.

La situación del enclave palestino, gobernado por Hamas de manera de facto, es dramática. Desde que las Fuerzas de Defensa de Israel decretaron el bloqueo total y la "operación militar" en Gaza, fueron asesinados más de 8.300 civiles (casi la mitad fueron niños) y una veintena de periodistas, en un contexto de escasez de insumos médicos, alimentos y comunicaciones.

Estos "daños colaterales" de la represalia israelí en Gaza, cuyo fin es borrar a la organización terrorista del mapa, son seguidos de cerca por organizaciones internacionales y de derechos humanos. En la reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) del lunes, los representantes de algunos países volvieron a mencionar las violaciones de Israel al derecho internacional en el ejercicio de su derecho a la legítima defensa.

El nuevo revés diplomático contra Tel Aviv sucedió a la resolución de la Asamblea General de la ONU del pasado viernes, que con 120 votos a favor (incluido el de Argentina) 45 abstenciones y 14 en contra, condenó el "traslado forzoso de la población civil palestina" y pidió una "tregua humanitaria" que conduzca al cese de las hostilidades de manera "inmediata".

La reacción del gobierno de Benjamin Netanyahu no se hizo esperar. Uno de los funcionarios que criticó duramente a la organización internacional conformada por 193 países fue Lior Haiat, vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel a cargo de Eli Cohen. "Es una vergüenza cómo está actuando la ONU en este conflicto", apuntó en una conferencia de prensa virtual a la que asistió PERFIL.

Lior Haiat, portavoz Ministerio de Relaciones Exteriores en español, aseguró que la guerra contra Hamas será "dura y larga".

"En esa decisión ni siquiera se mencionó a Hamas. Se habló de un cese de fuego inmediato pero no se mencionó a los secuestrados", agregó al respecto. "El que apoya hoy a los palestinos, apoya a Hamas. No hay una línea en el medio. Si no estás con Israel, estás con Hamas, con los que hicieron estas atrocidades", apuntó Haiat.

Además, ante la creciente presión internacional, el funcionario mencionó que enviará un video con las "atrocidades de Hamas" a distintas embajadas del mundo. "No se puede entender la actividad militar en Gaza sin entender lo que pasó el 7 de octubre", agregó.

"No habrá cese de fuego" sobre Gaza

En ese contexto, el funcionario de la cancillería de Israel aseguró que "no habrá cese de fuego" sobre Gaza hasta que Hamas libere a los rehenes y abandone ese territorio. "No vamos a terminar esa operación, entendemos que la situación en Gaza es difícil pero la culpa es de Hamas, si quiere el cese de fuego tiene que liberar a los rehenes y abandonar la Franja de Gaza".

Las declaraciones del alto funcionario ocurrieron luego de que Qatar, uno de los mediadores, le informara a Tel Aviv que Hamas liberaría a los 239 rehenes si el gobierno de Benjamin Netanyahu declara el alto al fuego y la liberación de los palestinos acusados de terrorismo que están presos en Israel. Si bien no sería la primera vez que Israel haga un intercambio de este tipo, por ahora fue descartado por el primer ministro, quien anunció que "luchará hasta el final" para ganar la guerra.

Con tanques e infantería, las fuerzas del ejército israelí llegaron a las afueras de ciudad de Gaza, la mayor urbe de la Franja.

Presión internacional por los civiles palestinos

Por otro lado, el portavoz de la Cancillería israelí desmintió que su gobierno esté intentando "desplazar a los palestinos" o "controlar" la Franja, a medida que avanzan en el territorio hacia la ciudad de Gaza. Y para cerrar, Haiat alegó la existencia de "elementos de antisemitismo" en el abordaje del conflicto.

La aclaración cobró relevancia en línea con las acusaciones contra Israel por la ocupación ilegal de territorio palestino a través de colonos israelíes en Gaza, Cisjordania y Jerusalén este. También por llevar a cabo una "limpieza étnica" o un régimen de Apartheid en esos territorios en contra de los palestinos. Se trata de una denuncia que organizaciones de derechos humanos vienen haciendo desde hace años y que, con la reactivación del conflicto, volvió a ocupar una parte del debate público en los medios, en los foros internacionales y hasta en las calles de las principales ciudades del mundo.

Otra de las organizaciones que siguen de cerca el accionar israelí en Gaza es la Corte Penal Internacional, cuyo fiscal general, Karim Khan, fue convocado por el ministro de Relaciones Exteriores palestino Riyad al-Maliki para que se investigue a Israel por violar el derecho internacional humanitario, con base a las denuncias de organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el Consejo Noruego de Refugiados o Médicos Sin Fronteras, incluyendo el uso de fósforo blanco, que de ser probado podría considerado un crimen de guerra.

La Corte asumió esa competencia el 30 de diciembre de 2022, cuando a través de la resolución 77-400 de la ONU se le encomendó al tribunal internacional indagar en el conflicto israelí-palestino, asumiendo que Israel ocupa territorio de Palestina de manera ilegítima.

