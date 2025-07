El brote de Sarampión en Canadá vuelve a encender la polémica sobre las vacunas

Canadá atraviesa un repunte en la epidemia de sarampión desde marzo del 2025, alcanzando los 3.500 casos confirmados. La grave situación sobre la enfermedad altamente contagiosa provocó que las divisiones en torno a las vacunas, surgidas durante la pandemia de Covid-19, vuelvan a encenderse.

Actualmente, este país cuenta con 40 millones de habitantes y tiene más contagios que su vecino Estados Unidos, que vive su peor epidemia de sarampión en más de 30 años, y que cualquier nación, según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Aunque hay diferentes comunidades afectadas, los expertos creen que los grupos antivacunas de las provincias de Ontario y Alberta son los que más están contribuyendo a la epidemia. Brett Hueston, que se crió en Aylmer, confesó ante la agencia AFP: “Crecí pensando, quizá ingenuamente, que todos estábamos en la misma sintonía como comunidad. El Covid disparó las diferencias que existían”.

Aylmer y sus 13 iglesias fueron un auténtico hervidero de pólvora durante la pandemia. Una de las principales congregaciones, la Iglesia de Dios de Aylmer, situada en un amplio y cuidado predio, desafió las restricciones de confinamiento y su pastor, Henry Hildebrandt, pagó una multa de 65.000 dólares canadienses (unos 47.000 dólares estadounidenses) por reunir fieles.

Región vulnerable al sarampión

Michelle Barton, directora de la división de enfermedades infecciosas en el hospital infantil del London Health Sciences Center, en Ontario, señaló que no todos los casos están relacionados con menonitas no vacunadas. Como ejemplo, mencionó las infecciones entre nuevos inmigrantes que no se vacunaron tras instalarse en Canadá.

Desde hace tiempo es evidente que la presencia de "grupos de personas sin vacunar" generó a la región más vulnerable al sarampión, aunque encontró posiciones diversas de las familias menonitas respecto a las vacunas. Ante la enfermedad de sus hijos, algunas madres se mostraron abiertas a vacunarlos, pero cambiaron de opinión temiendo la reacción de su esposo o pastor.

"No quieren ir en contra de su cultura ni de los ancianos de la iglesia", explicó Barton. La médica expresó empatía con la comunidad menonita, que se enfrenta al "resentimiento" de ciertos profesionales de la salud frustrados por una epidemia que podría haberse evitado.

“Un muro de mentiras”

Alon Vaisman, médico especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad Health Network en Ontario, sostuvo que las autoridades deben convencer a los líderes religiosos en la necesidad de la vacunación, independientemente de su posición.

Ante la AFP, declaró: “Desde la perspectiva de la salud pública, no debemos considerar nada insuperable cuando se trata de campañas de vacunación”. Aunque no es fácil la situación, insistió: “Realmente tenemos que redoblar los esfuerzos. Luchamos contra un muro de desinformación y mentiras”.

La tasa de vacunación infantil se mantiene muy por debajo de lo que deberían, lo que posibilita un nuevo brote viral, especialmente de sarampión, concluyó Vaisman.