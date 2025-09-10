Después de dos días de caos y violencia que hicieron caer al gobierno de Nepal y dejaron al menos 29 muertos y cientos de heridos, el ejército retomó este miércoles el control de la capital, Katmandú, y reabrió el aeropuerto. Mientras aún sale humo de los edificios quemados, que incluyen el Parlamento y el Palacio de Gobierno, los jóvenes de la Generación Z que iniciaron la rebelión se distanciaron de la violencia, y dijeron que su protesta había sido “secuestrada” por “oportunistas”, según reportó BBC.

El jefe de las Fuerzas Armadas, general Ashok Raj Sigdel, difundió un mensaje en video que muestra de fondo un retrato del rey Prithvi Narayan Shah, depuesto en 2008 por el poder civil que acaba de caer. Así, envía una señal a los movimientos de restauración monárquica que agitan el país.

Aunque todavía no está claro hacia dónde se orienta el cambio político de Nepal, esta aparición del ejército provee algunas pistas de que la protesta “juvenil” y “estudiantil” de la que se hablaba el lunes fue “secuestrada por fuerzas más oscuras”, en palabras de Jordi Joan Baños, corresponsal de La Vanguardia en Bangkok. Baños destaca que el ejército no evitó que miles de presos comunes fueran liberados de las cárceles.

Circulan declaraciones atribuidas a representantes de la protesta que piden la disolución del parlamento, pero no se vislumbra todavía una transición, mientras el ejército se despliega en las calles bajo el toque de queda. El general Ashok Raj Sigdel se reunió con varias personalidades, incluyendo representantes de los manifestantes, según dijo a AFP un vocero del ejército.

La crisis de Nepal en fotos: el Parlamento incendiado, 25 muertos y la exprimera dama quemada viva

El martes, las protestas llegaron a extremos de película: el ministro de Finanzas fue tirado al río desnudo, y la esposa del ex primer ministro Jhalanath Khanal murió como consecuencia de graves quemaduras producidas a partir del incendio de la residencia. El primer ministro, KP Sharma Oli, renunció en medio de la violencia. Se quemaron el Parlamento, el Tribunal Supremo, el Palacio de Gobierno, el Palacio Presidencial, las sedes de los dos partidos en coalición y las viviendas de casi todos los ministros; muchos de ellos fueron golpeados. También fue incendiada la torre Ekantipur, del principal grupo periodístico nepalí.

La censura en redes sociales fue el disparador de las protestas en Nepal

Las protestas comenzaron cuando el gobierno bloqueó el uso de 26 redes sociales. "Esos incompetentes han prohibido las redes sociales para esconder su corrupción, expuesta en internet", dijo a la agencia AFP un policía jubilado llamado Kumar Khatiwada. El ex primer ministro, KP Sharma Oli, líder del Partido Comunista de Nepal, dijo que presentaba su renuncia "para que se puedan tomar medidas con vistas a una solución política". Oli dirigió cuatro veces el gobierno desde 2015, y representa a esa élite política a la que los jóvenes acusan de corrupción y culpan por la desocupación y la crisis económica.

Alineamiento con India y contra China: el mapa geopolítico bajo las protestas en Nepal

El ejército nepalí mantiene buenas relaciones con el ejército de India y el del Reino Unido, desde los tiempos en que eran colonia británica. En estos días, India es aliada de Donald Trump, mientras que KP Sharma Oli, el primer ministro renunciado, es conocido por su alianza estratégica con China. Así, esta protesta supuestamente “estudiantil” empieza a verse como una pieza en el mapa estratégico global.

Mientras tanto, en Katmandú los comercios, oficinas y escuelas permanecían cerrados este miércoles. mientras soldados armados patrullaban las calles en tanques y autos blindados y todavía humeaban los chasis de los autos incendiados el martes.

