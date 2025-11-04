El exvicepresidente estadounidense Dick Cheney falleció a los 84 años

El exvicepresidente estadounidense Dick Cheney falleció como consecuencia de una neumonía y complicaciones de problemas cardiovasculares a los 84 años de edad, así lo anunció el martes su familia citada por medios locales. El exfuncionario de la Casa Blanca fue considerado como el arquitecto y cerebro de la guerra contra el terrorismo lanzada por EE.UU tras los atentados de 11 septiembre del 2001 contra las Torres Gemelas. Como vicejefe de gobierno, Cheney , impulsó la ampliación del poder de la presidencia, ya que consideraba que se había debilitado desde el escándalo de Watergate.

Número dos durante los mandatos del republicano George W. Bush (2001-2009), Cheney era conocido por su gran influencia tras bastidores y fue considerado uno de los vicepresidentes más poderosos de la historia de Estados Unidos. En este sentido, acrecentó la influencia de la vicepresidencia tras la creación de un equipo de seguridad nacional, que operó como un centro de poder independiente dentro del Gobierno norteamericano.

Quién es el candidato demócrata Zohran Mamdani y por qué les da tanto miedo a Trump y a los ricos

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La vicepresidencia de Estados Unidos no fue, sin embargo, su primera misión gubernamental con la familia Bush. Durante cuatro años, de 1989 a 1993, el político republicano fue secretario de Defensa con George H. W. Bush, padre del que fuera Jefe de Estado durante el 11-S.

Dick Cheney junto a George W. Bush

El comunicado de la familia del ex vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney tras su fallecimiento

Su familia ha querido recordarlo como "un hombre grande y bueno, que enseñó a sus hijos y nietos a querer a su país y a vivir vidas de valentía, honor, amor, amabilidad y pesca". Al momento de su deceso se encontraban junto a él, su mujer, Lynne, y sus hijas, Liz y Mary.

"Estamos agradecidos por todo lo que Dick Cheney hizo por nuestro país", reza el comunicado recogido por los medios estadounidenses, que dedica unos mensajes de reconocimiento a quien fue su esposa durante más de seis décadas, Lynne, y también a sus dos hijas.

Estados Unidos reacondiciona una vieja base militar en Puerto Rico, de cara a Venezuela

"Durante décadas, Dick Cheney sirvió a nuestra nación como jefe de gabinete de la Casa Blanca, congresista por Wyoming, secretario de Defensa y vicepresidente de EE.UU.", enumera la nota difundida por su familia.

Nacido en 1941 en Lincoln (Nebraska), Cheney desarrolló una extensa carrera pública. Fue congresista por Wyoming, jefe de gabinete de la Casa Blanca con Gerald Ford y secretario de Defensa con George H. W. Bush, cargo desde el que dirigió la intervención militar en el Golfo Pérsico en 1991.

Dick Cheney sentenció a Donald Trump: "La mayor amenaza que ha conocido la República"

El ex funcionario del Poder Ejecutivo norteamericano, Dick Cheney sorprendió a la comunidad al anunciar que votaría por la candidata demócrata, Kamala Harris en el marco de las elecciones presidenciales 2024 en Estados Unidos. "Tenemos el deber de poner al país por encima de nuestras divisiones para defender la Constitución", declaró en aquel entonces .

Cheney no ha ocultado su desprecio por Donald Trump y por los miembros de su propio partido que, sobre todo tras el motín en el Capitolio, rehuyeron de los esfuerzos para respaldar su destitución.

Ex vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney

Nueva York desafía a Donald Trump en las elecciones en las que se define el nuevo alcalde

El exvicepresidente estadounidense, Dick Cheney, fustigó a Donald Trump en un video que se grabó para la campaña electoral de su hija, Liz Cheney, quien se candidateaba a las primarias por el estado Wyoming y sentenció: “En los 246 años de historia de nuestra nación, nunca ha habido un individuo que sea una mayor amenaza para nuestra república”. Además, en aquel video divulgado públicamente lo calificó a Trump de “cobarde”.

Fue el compañero de fórmula de George W. Bush en dos campañas presidenciales exitosas y su asesor más influyente en la Casa Blanca durante una época marcada por el terrorismo, la guerra y los cambios económicos.

Aquejado por problemas coronarios casi toda su vida adulta, sufrió cinco ataques cardíacos entre 1978 y 2010 y llevaba un marcapasos desde 2001.

PM