El FBI investiga si hay una conexión entre la muerte o desaparición de 11 científicos de tecnología nuclear y aeroespacial

Comenzó una investigación, por parte del FBI, sobre las posibles relaciones entre la desaparición o muerte de una serie de científicos e integrantes de laboratorios de tecnología nuclear y aeroespacial ocurridos durante los últimos años.

Según Clarín, el Buró Federal de Investigaciones estadounidense informó, en un comunicado, que “busca conexiones” entre los diferentes sucesos. El Departamento de Guerra, el Departamento de Energía, y las policías estatales y locales colaboran con el organismo.

Un exjefe del FBI advirtió que una red de espionaje internacional estaría detrás de la muerte y desaparición de científicos

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La situación se volvió viral gracias a las redes sociales, donde comenzaron a aparecer teorías sobre una presunta conspiración en la que podría estar involucrada la Casa Blanca.

Consultado por las desapariciones, el presidente Donald Trump reconoció que “es un asunto bastante serio”. Y agregó: “Ojalá sea una coincidencia, o como quieran llamarlo”.

Donald Trump

Quiénes son los científicos desaparecidos o muertos que investiga el FBI

Cuatro de los casos vinculados a científicos desaparecidos o muertos ocurrieron en el condado de Los Ángeles e involucran a Carl Grillmair, un astrofísico en el Centro de Procesamiento y Análisis de Infrarrojos (IPAC) de Caltech; y los tres expertos del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA: Mónica Jacinto Reza, Michael David Hicks y Frank Maiwald.

Grillmair murió en febrero, a los 67 años, mientras que Hicks y Maiwald fallecieron en 2023 y 2024, respectivamente. Jacinto Reza desapareció en junio del año pasado, mientras practicaba senderismo en el Bosque Nacional Los Ángeles.

A estos cuatro casos debe sumarse lo ocurrido con el mayor general retirado William Neil McCasland, de 68 años, quien fue visto por última vez a finales de febrero en su vivienda de Albuquerque, Nuevo México, y desde ese momento no se supo nada más sobre él.

Según FOX, el militar lideró algunas de las investigaciones aeroespaciales más importantes del Pentágono, y además dirigió el Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea.

La desaparición de cinco científicos vinculados a tecnología de defensa sacude a Estados Unidos

Por otra parte, el científico Jason Thomas, que había desaparecido en diciembre del año pasado en Massachusetts, fue encontrado muerto en marzo; y su colega Amy Eskridge, que trabajaba en el Institute for Exotic Science, falleció en junio de 2022, en Alabama, supuestamente “por una herida de bala autoinfligida”.

El FBI también investiga el deceso del científico portugués Nuno Loureiro, asesinado a tiros en su casa en Massachusetts; los expertos creen que el responsable del homicidio también fue quien realizó un tiroteo masivo en la Universidad Brown.

Los vínculos entre 6 de los científicos desaparecidos

Loureiro dirigía el Centro de Ciencia del Plasma y Fusión del MIT, y además era un reconocido especialista en fusión nuclear y reconexión magnética. La lista de personas desaparecidas o muertes que investiga el FBI la completan tres expertos: Steven García, Melissa Casias y Antonio Chávez.

HM/DCQ