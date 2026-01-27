“El futuro de nuestros hijos está en juego”: la tragedia de la sequía en Kenia que no da tregua

En el noreste de Kenia, la sequía dejó un panorama devastador para las comunidades que dependen del ganado para sobrevivir. Las altas temperaturas y la falta de lluvias desde mayo provocaron la muerte de miles de animales, dejando a miles de personas en una situación crítica, sin recursos ni esperanza.

Los habitantes de Mandera, en la frontera de Kenia con Etiopía y Somalia, una de las zonas más afectadas, se ven obligados a trasladar los cadáveres de sus animales a zonas alejadas para evitar que el hedor y las hienas invadan sus aldeas. "Perdí todas mis vacas y cabras y las quemé aquí", comentó Bishar Maalim Mohammed, un hombre de 60 años que perdió todo lo que tenía en la aldea de Tawakal. La falta de agua hizo que los abrevaderos se sequen, y los pocos animales que quedan en pie luchan por sobrevivir bajo el implacable sol.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Cerca de allí, en el pueblo de Banissa, el estanque de fabricación humana que alguna vez albergó 60.000 metros cúbicos de agua está ahora reseco, dejando un espacio árido que los niños utilizan como lugar de juego. Rebaños de cabras, vacas y camellos deben ahora caminar hasta 30 kilómetros para llegar al estanque más cercano en el pueblo de Lulis, donde luchan por obtener un poco del agua que queda, racionada por las autoridades. "En dos semanas el agua se acabará... estamos en pésima situación", dijo Aden Hussein, un residente local de 40 años.

La situación empeora cada día. Más de dos millones de personas en Kenia enfrentan inseguridad alimentaria debido al fracaso de las lluvias entre octubre y diciembre. Los niños son las principales víctimas de esta tragedia, con un número alarmante de casos de desnutrición severa. En el hospital de Banissa, un hospital ya desbordado por la crisis, se atienden a niños que perdieron peso dramáticamente, y el suministro de leche terapéutica se está agotando rápidamente.

La autoridad nacional de gestión de la sequía puso en alerta a nueve condados, y Mandera destaca en fase de "alarma", un nivel cercano al de la emergencia oficial. La Red de Sistemas de Alerta Temprana de Hambruna señaló recientemente que entre 20 y 25 millones de personas de Kenia, Somalia y Etiopía requieren asistencia humanitaria de alimentos, más de la mitad debido a la sequía.

Los aldeanos temen por el futuro, y muchos lo expresan con un dolor palpable. "Nuestros hijos son los próximos que van a morir", lamentó Maalim Mohammed, quien observa impotente cómo la sequía está acabando con su forma de vida y la de su comunidad.

Crisis humanitaria y desnutrición en Gaza: culpan a Israel por la escasez de alimentos

En el hospital de Banissa, la llegada de niños gravemente desnutridos, algunos provenientes de la vecina Etiopía, saturó la sala de pediatría. "Los niños no están obteniendo la dieta adecuada debido a la sequía... dependen de leche de camello o de cabra, pero ya no hay nada de leche", alertó el nutricionista de allí, Khalid Ahmed Wethow.

El hospital, que brinda atención a unas 200.000 personas, solo dispone de ocho latas de leche terapéutica en su unidad pediátrica, las cuales se agotarán en los próximos días. Esta unidad depende de las donaciones de organizaciones internacionales como el Programa Mundial de Alimentos, pero debido a los recortes en los presupuestos de ayuda por parte de los países occidentales desde el año pasado, no recibieron ningún suministro en los últimos seis meses. Aunque el Gobierno de Kenia y entidades como la Cruz Roja intensificaron el transporte de agua mediante camiones, la distribución de alimentos y la entrega de asistencia económica, reconocen que no logran cubrir todas las necesidades.

Desesperado por la falta de recursos, Bishar Mohamed recorrió más de 150 kilómetros junto a su rebaño de 170 cabras en busca de pastos. En el trayecto, unas 100 cabras murieron, y el resto pereció cuando regresaron a su aldea, Hawara. "Intentamos huir en busca de mejores lugares, pero no lo conseguimos", comentó, mientras observaba los cadáveres de sus cabras amontonados en el campo. "Caminé mucho... me duele la cabeza... estamos muriendo de sed", añadió.

En el pueblo cercano de Jabi Bar, la inscripción escolar disminuyó más de la mitad, según informó su director, Ali Haji Shabure. "Solo 99 niños siguen asistiendo a clases, la mayoría se fue con sus padres", señaló. Se espera que las lluvias lleguen, si es que lo hacen, no antes de abril.

Bishara Maalim, madre de diez hijos en Hawara, solo tiene una petición para sus pequeños: "Que Dios los salve".

LB/DCQ