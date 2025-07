Israel se pronunció sobre las fuertes y reiteradas críticas internacionales que lo señalan como el responsable de la hambruna y escasez crónica de alimentos en Gaza y, desde su lugar, apuntó contra el grupo terrorista Hamas por conducir a una crisis humanitaria en el territorio palestino.

Más de 100 organizaciones de ayuda humanitaria y de Derechos Humanos denunciaron que la desnutrición y la falta masiva de alimentos continúa extendiéndose por la Franja de Gaza. En este sentido, Francia advirtió que esto podría ser consecuencia del bloqueo impuesto por Israel.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"No sé cómo llamarlo, sino hambruna masiva, y es una crisis provocada por el hombre", manifestó al respecto Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la Organización Mundial de la Salud, quien afirmó que gran parte de la población del territorio afectado está muriendo de hambre.

Israel ordena evacuaciones en Gaza y deja al menos 70 muertos cerca de centros de ayuda

David Mencer, portavoz del gobierno israelí, se pronunció sobre las críticas recibidas y aseguró que "no hay hambruna causada por Israel" y que, al contrario, "hay una escasez provocada por el hombre", señalando a Hamas como responsable de la falta de alimentos.

Por su parte, el presidente israelí Isaac Herzog visitó a las tropas del ejército en Gaza y sostuvo que su país está actuando "conforme al derecho internacional", al mismo tiempo que acusó a Hamas de estar "intentando sabotear la distribución de ayuda humanitaria, para así intentar obstaculizar la campaña militar israelí.

Organizaciones humanitarias alertan sobre una catástrofe alimentaria en Gaza

Este miércoles, más de 100 organizaciones humanitarias advirtieron que el hambre masiva se está extendiendo velozmente en la Franja de Gaza y que incluso los propios trabajadores de la organización se están viendo afectados por la escasez de alimentos y suministros básicos.

A través de un comunicado conjunto, 111 entidades se unieron y denunciaron: "Nuestros colegas y aquellos a quienes asistimos están consumiéndose. Están ahora en las mismas filas de distribución de alimentos, arriesgándose a ser abatidos solo para alimentar a sus familias".

Las organizaciones, entre ellas Médicos Sin Fronteras (MSF), Save the Children y Oxfam, pidieron por un alto el fuego inmediato negociado que permita la apertura de todos los pasos fronterizos terrestres y el restablecimiento de la entrega de ayuda humanitaria bajo mecanismos dirigidos por las Naciones Unidas.

El cura argentino desmintió a Netanyahu tras el ataque a la iglesia en Gaza: "El impacto fue directo"

"El sistema humanitario no puede funcionar sobre promesas vacías", reclamaron en medio del conflicto y profundizaron: "Los trabajadores humanitarios no pueden operar con cronogramas variables ni esperar compromisos políticos que no garantizan el acceso".

La denuncia de las organizaciones se produce en un contexto de presión internacional sobre Israel, país al que acusan de restringir el ingreso de ayuda en Gaza, a pesar de que desde el gobierno israelí aseguran que están permitiendo la entrada de ayuda humanitaria y acusan a Hamas de ser el obstaculizador de la distribución de suministros.

AS.

LT