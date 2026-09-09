El glaciar de Nepal sufrió un calor inusual antes de colapsar: el fenómeno térmico que desencadenó la tragedia

El colapso de la masa de hielo y roca en la alta montaña de Nepal, desencadenante de inundaciones fatales en la región de Langtang, estuvo precedido por una ola de calor sin precedentes. A más de 5.200 metros de altitud, el glaciar registró marcas térmicas fuera de toda serie histórica registrada durante los días previos a la tragedia del 26 de agosto. La acumulación de calor extremo desestabilizó las capas heladas que sostenían la ladera, configurando un fenómeno de debilidad estructural que la comunidad científica calificó como “un aviso crítico del calentamiento global” en las altas cumbres del Himalaya

El repentino colapso arrojó millones de toneladas de sedimentos, hielos y rocas a los cauces fluviales, desatando avenidas de lodo y escombros que destruyeron infraestructuras hidroeléctricas, vías de transporte y asentamientos poblados

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Análisis meteorológicos avanzados revelan que entre el 21 y el 26 de agosto en Nepal la temperatura media en la zona de fractura superó los 5,0 °C. Este valor supera ampliamente cualquier registro previo documentado en más de 55 años de mediciones e instrumentales para esa misma época del año.

Inundaciones en Nepal

Las imágenes satelitales de alta resolución tomadas en los días previos a la catástrofe evidenciaron un derretimiento acelerado de las capas de nieve superficiales. Una de las hipótesis centrales apunta a la degradación del permafrost. Especialistas en glaciología explicaron la importancia de dicha estructura.

El científico principal de la organización de investigación climática Berkeley Earth, Robert Rhode, sostuvo que “evidenciar que el agua de deshielo o la descongelación del permafrost debilitaron sustancialmente la roca cerca del plano de fractura, representará la prueba definitiva del vínculo con el cambio climático”.

Científico principal de la organización de investigación climática Berkeley Earth, Robert Rhode

Asimismo, Rhode subrayó que “sin la acumulación de calor observada en las últimas décadas, un eventó térmico de este tipo ocurriría una sola vez cada varios miles de años.

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Investigadores de instituciones locales como la Universidad de Katmandú enfatizaron que este tipo de colapsos catastróficos obliga a reformular los mapas de riesgo en todo el arco del Himalaya. La combinación de geología frágil, mayor variabilidad térmica y derretimiento acelerado transforma a los glaciares en amenazas constantes para las poblaciones situadas aguas abajo.

Las hipótesis de los investigadores: ¿por qué colapsó la ladera en Nepal?

Una de las hipótesis centrales apunta a la degradación del permafrost, la capa de suelo y roca permanentemente congelada que mantiene unidas las paredes montañosas.

La especialista del Laboratorio de Ciencias del Clima y del Medio Ambiente (LSCE), Valérie Masson-Delmotte, afirmó que “estas condiciones de calor extremo explican tanto la descongelación del permafrost como el colapso combinado de la pendiente y el glaciar. El permafrost actúa como un cemento helado que sostiene las paredes rocosas; al degradarse, la montaña pierde estabilidad de forma acelerada”.

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Por su parte, la geomorfóloga del Instituto de Ciencias de la Tierra de la Universidad Grenoble Alpes, Kristen Cook, planteó que “no es una simple ecuación directa donde mayor temperatura equivale a un colapso inmediato. Si la temperatura actuó como el detonante final, fue porque la estructura rocosa de la montaña ya se encontraba en el punto límite de falla o punto de inflexión”.

El derrumbe coincidió con el cuarto verano más cálido registrado en la región de Langtang, de acuerdo con el observatorio europeo Copernicus. La catástrofe provocó inundaciones de gran magnitud que dejaron al menos 1399 muertos y más de 5500 desaparecidos, incluidos cientos de extranjeros.

PM/fl