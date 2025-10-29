En la mañana de este miércoles, el huracán Melissa tocó tierra a las 3:10 hora local en la provincia de Santiago de Cuba con vientos sostenidos de 195 kilómetros por hora y, pese a haber descendido a categoría 3, el Centro Nacional de Huracanes (NHC) lo calificó como “extremadamente peligroso” y se espera que mantenga su poderosa tromba que comenzó a provocar inundaciones, crecidas de río y corrimientos de tierra, según informó el diario estatal Granma.

En la propia ciudad de Santiago de Cuba, el segundo municipio más poblado de Cuba, se registraron inundaciones en múltiples áreas, como la Avenida Patria, la plaza de la Revolución, la fábrica de aceite y la Avenida de las Américas.

En las horas previas a la llegada del ciclón tropical, las autoridades cubanas informaron que unas 735 mil personas habían sido evacuadas en distintas áreas de la isla.

La primera secretaria del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Santiago de Cuba informó sobre las labores de rescate a un grupo de 17 familiares, entre ellos “niños y ancianos”, en una casa en el poblado El Cobre (al oriente de la isla), que habían quedado atrapados.

El huracán, que según la Organización Meteorológica Mundial (OMM) podría provocar “una situación catastrófica” en su paso por el Caribe y que “para Jamaica será sin duda la tormenta del siglo”, dejó a su paso inundaciones generalizadas, deslizamientos de tierra y graves daños en las infraestructuras.

El huracán Melissa se está desplazando por el este cubano, donde se recomienda a la población que permanezca en “un refugio seguro”. El NHC informó que “habrá marejadas ciclónicas, inundaciones repentinas y deslizamiento de tierra”.

El Instituto Meteorológico de Cuba (Insmet) detalló que el huracán Melissa está atravesando el oriente cubano de sur a norte con vientos máximos sostenidos de 193 kilómetros y “dejando intensas precipitaciones, que pueden llegar a acumulados de 450 milímetros (o litros por metro cuadrado)” en algunos puntos.

Presidente de Cuba, Miguel Mario Díaz-Canel: “será una noche muy difícil para todo el país”

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha pedido responsabilidad y precaución a la población, y ha advertido que esta “será una noche muy difícil” para todo el país.

Por medio de datos recabados por la agencia EFE, el huracán Melissa permanecerá entre seis u ocho horas en tierra.El pronóstico estima que saldrá al mar por el municipio de Banes (noreste), aunque sus efectos se seguirán sintiendo en Cuba por otras ocho o diez horas más.

