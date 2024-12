El Papa contra las “posturas ideológicas que terminan engendrando monstruos”

El papa Francisco criticó las “posturas ideológicas que terminan engendrando monstruos” y pidió a los argentinos “que se defiendan de las ideologías y no se dejen engañar” y “que luchen por sus derechos”.

En una entrevista con la periodista Bernarda Llorente emitida en el Canal Orbe ayer, el Pontífice también cuestionó los ajustes económicos a la educación, lo que definió como “un suicidio programado de un país”.

“En los países un poco dictatoriales, ya sea con dictaduras confesadas o dictaduras encubiertas, la educación es una de las víctimas principales”, recordó.

Además, Francisco cuestionó los llamamientos de paz en un mundo en guerra “entren por un oído y salgan por el otro”. “Armamos conferencias y encuentros de paz, pero seguimos fabricando armas para matar”, dijo Francisco en la entrevista.

En Ucrania “urge un tratado de paz, pero cuando uno habla de paz empiezan a bailar el minué con cosas secundarias”, reclamó a los líderes mundiales, a los que acusó de distraerse de la realidad: “Cuando uno habla de paz empiezan a bailar el minué con cosas secundarias”.

“Hay posturas ideológicas que terminan engendrando monstruos”, dijo el Papa. “Cuando ves jóvenes que pertenecen a estas organizaciones más ideológicas que cristianas, de derecha, de izquierda, lo que sea, son pequeños monstruitos aferrados a la idea, ¿no? Este joven ¿cómo trata a su novio, a su novia, a su esposo, a su esposa? Con ideas. Ahí ves que hay una deformación en el amor mismo de la persona.

“El cristianismo no es una ideología, es una vivencia”, defendió. “Es una vivencia que uno va creciendo por el camino que Dios le da a cada uno. Los jóvenes que van a trabajar solidariamente comparten una vivencia que los va comprometiendo en la vida”.

“Hablamos de paz pero armamos la guerra”. En la entrevista, el Papa, de 88 años, se manifestó preocupado de que “los innumerables llamados a la paz de las organizaciones internacionales entren por un oído y salgan por el otro” y denunció en ese sentido la “hipocresía” de los líderes.

“Hay también una hipocresía de base: hablamos de la paz pero armamos la guerra”, señaló. “No sé si esto lo dije alguna vez, pero uno de los réditos mayores de las inversiones en Europa son las fábricas de armas. Entonces, armamos conferencias y encuentros de paz, pero seguimos fabricando armas para matar”.

En la visión de Francisco, existe “una tendencia universal a la autodestrucción por la guerra”.

“En una época donde el progreso científico y mecánico es tan grande, y cuando uno ve esa tendencia a la autodestrucción y a destruir al otro, a mí me viene pensar en la Torre de Babel. Si este gran universo que hemos fabricado no terminará siendo una Torre de Babel, ¿no? Pero son ideas nomás que me vienen”, reflexionó.

En el diálogo con Llorente, Francisco se hizo eco de los dos conflictos armados más grandes del momento, la Guerra de Ucrania –que comenzó en febrero de 2022– y la de Gaza –que se inició en octubre de 2023–.

“En ambas hay acciones de guerra criminales que son más de guerrilla que de guerra”, acusó Francisco. “Cuando te encontrás con que una mamá con sus dos chicos pasa por la calle, porque fue a buscar una cosa a su casa y vuelve a la parroquia donde está viviendo y la ametrallan porque sí, no es una guerra, con las reglas normales de una guerra. Es tremendo”.

“En el caso de Ucrania hay una gran hipocresía”, señaló Francisco. “Y a mí me preocupa mucho porque Ucrania en este momento está mandando al frente chicos de 20 años. Ocurre que no tienen tantos hombres, en cambio Rusia tiene muchos. Urge un tratado de paz, pero cuando uno habla de paz empiezan a bailar el minué con cosas secundarias”.

Para el Pontífice, “ciertamente hay una ética personal que falla” entre los líderes y las instituciones globales a la hora de afrontar la guerra. “Los encuentros que se hacen para lograr la paz son encuentros de intereses. Sí, fallan esos mecanismos”, opinó.

“El diálogo es importante”, dice Francisco. “Si no hay diálogo no va a haber paz. O sea, dejar el ataque, dejar la destrucción del otro, pararse y dialogar. La paz se hace con el diálogo”, agregó en la entrevista.

Negacionismo. “Cuando uno niega una realidad, una historia, una situación concreta, se está pateando en contra. El negacionismo siempre es venenoso”, dijo el Papa.

Y agregó: “Una situación histórica no resuelta a tiempo es repetitiva de errores anteriores, es una amenaza. El negacionismo es suicida. Solamente la realidad te va a ayudar a encontrar una salida a los conflictos”.

“Detrás de un conflicto hay una verdad, un reclamo justo o una locura. Entonces, hay que tratar de resolver esa realidad o ese reclamo justo o esa chifladura, pero siempre con el diálogo”.

Y reflexionó: “El conflicto no se resuelve con la destrucción de una de las partes. No se puede resolver a balazos, que es la manera destructiva de enfrentarlos. Siempre se supera con el diálogo y hacia arriba. Cuando vos estás en un conflicto, estás en un laberinto y no sabes por dónde salir. Del laberinto solo se sale por arriba. Desde un pequeño conflicto, hasta los grandes conflictos humanos, se resuelven en un plano superior, por sublimación. Eso es clave”.

Al ser interrogado sobre el ajuste a la educación pública, el Papa opinó que se trata de “un suicidio programado de un país”.

“No se puede hacer ajuste en el desarrollo educativo de un país, es criminal”, dijo al final de un año en que el presidente Javier Milei vetó una ley para aumentar el presupuesto a las universidades públicas.

“A mí me alegra cuando veo, en diversas situaciones, tanta gente que se opone al ajuste, incluso los jóvenes. Se dan cuenta y se oponen, arman lío, reclaman”, dijo. “Porque la educación es un alimento. Es lo mismo que quitarle la comida a la gente. Es la comida del alma, de la mente, del espíritu”.

El Papa señaló que “en los países un poco dictatoriales, ya sea con dictaduras confesadas o dictaduras encubiertas, la educación es una de las víctimas principales”.

“O te la hacen ideológica para cambiar la cabeza o, en el caso liberal, te la van podando lentamente, ¿no? Y solamente los hijos de los ricos pueden tener un acceso educativo superior”, reclamó.

Inteligencia natural. Consultado sobre el auge de la inteligencia artificial en casi todos los ámbitos de la vida humana, el Papa dijo, entre risas, que le “preocupa más la inteligencia natural porque hay cada burro suelto”.

“La inteligencia artificial es un desafío: o lo asumimos o nos comen las hormigas”, señaló. “Hay que asumirlo con criterios humanos. Lo que yo dije en el G7 va en esa línea, es un desafío de hoy”.

Y puntualizó: “No podemos deshumanizarnos delante de la inteligencia artificial, pero sí tenemos que dialogar humanamente, con una inteligencia artificial capaz de dialogar humanamente. Lo tenemos que hacer”.