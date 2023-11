El Papa Francisco pidió "resistencia frente a un sistema que mata"

En un encuentro que conmemora los diez años de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, el Papa Francisco mandó un mensaje en el que instó a la “resistencia frente a un sistema que mata, excluye y destruye la dignidad humana” y “resolver radicalmente los problemas de los pobres”. La reunión fue organizada por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano.

“Resistencia frente a una mentalidad que aísla, aliena, clausura la vida interior a los propios intereses, nos aleja del prójimo, nos aleja de Dios”, añadió en la carta enviada a los participantes, donde también se encontraba el cardenal Michael Czerny, prefecto del Dicasterio.

Francisco agregó que “el Papa no puede dejar de poner a los pobres en el centro”. “No es política, no es sociología, no es ideología, es pura y simplemente la exigencia del Evangelio“, planteó.

“En Evangelii Gaudium, sin pretender el monopolio de la interpretación de la realidad social, planteé que para resolver radicalmente los problemas de los pobres, condición necesaria para resolver cualquier problema pues la inequidad es raíz de los males sociales, necesitábamos un cambio profundo de mentalidades y estructuras”, señaló sobre el escrito de 2013.

Para el Sumo Pontífice, “si no logramos este cambio de mentalidad y estructuras, estamos condenados a ver cómo se profundiza la crisis climáticas, sanitaria, migratoria y muy particularmente la violencia y las guerras, poniendo en riesgo al conjunto de la familia humana, pobres y no pobres, integrados y excluidos”.

Como conclución, según el Papa Francisco, “las crisis climáticas, sanitaria y migratorias encuentran la misma raíz en la inequidad en este economía que mata, descarta y destruye la hermana madre tierra, en la mentalidad egoísta que la sostiene”.

En los próximos días, el presidente Alberto Fernández emprenderá un viaje a Roma para sostener un encuentro con el Papa Francisco, marcando uno de los últimos eventos oficiales de su mandato. Aunque la fecha exacta aún no está confirmada, se estima que se llevará a cabo entre el 28 y el 30 de noviembre.

La próxima visita a Roma por parte del presidente Alberto Fernández tiene un carácter estrictamente protocolar, siendo su objetivo principal despedirse del Sumo Pontífice antes de concluir su mandato el 10 de diciembre. Este viaje se produce en el marco de los preparativos para la transición de gobierno con el presidente electo Javier Milei.

El viaje, pactado hace un mes, fue coordinado por el secretario de Culto, Guillermo Olivieri, y la embajadora argentina ante el Vaticano, Fernanda Silva. En las últimas horas, se recibió la confirmación de Francisco para la visita protocolar a Roma.

La reunión protocolar tendrá lugar en el Palacio Apostólico, y Alberto Fernández planea asistir con una comitiva de dimensiones reducidas. La última vez que se encontraron fue en mayo de 2021. A lo largo de la gestión del Frente de Todos, ambos líderes mantuvieron una relación cercana, marcando un contraste con la relación del Papa con el ex presidente Mauricio Macri.

