El papa Francisco reveló dónde quiere ser enterrado: “El lugar ya está preparado”

El Papa Francisco compartió sus planes para su funeral en una entrevista con la cadena de televisión mexicana N+. Señaló que desearía de ser sepultado en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma, motivado por su profunda devoción hacia María.

Por primera vez en más de cien años un Papa será sepultado fuera del Vaticano. Con esta decisión, Bergoglio busca simplificar los ritos funerarios y sigue su línea de rechazo a los rituales y privilegios papales.

Jorge Bergoglio sostuvo una conversación con la periodista Valentina Alazraki. Durante la entrevista, el Papa se mostró de buen humor y abordó diversos temas, incluyendo su salud, los desafíos de la migración, su relación con su predecesor Benedicto XVI y sus planes de viaje para el año 2024.

El lugar escogido

En la conversación, el Papa Francisco reconoció que ya está colaborando con el maestro de ceremonias del Vaticano, el arzobispo Diego Ravelli, en la planificación de los detalles de su funeral.

La Basílica de Santa María la Mayor, situada en Roma, data del siglo V y es una de las cuatro basílicas mayores en Italia. Se destaca como la construcción más amplia dedicada a la Virgen María. En reconocimiento a su importancia histórica y arquitectónica, en 1990 la UNESCO la añadió a la lista del Patrimonio de la Humanidad en Europa.

Francisco marcará un hito al convertirse en el primer Papa en más de un siglo en ser sepultado fuera del Vaticano. A lo largo de la historia, varios Papas han optado por este camino. El último en hacerlo fue León XIII, quien falleció en 1903 y eligió ser enterrado en la Basílica de San Juan de Letrán, en Roma.

Desde que asumió en el Vaticano, el Papa Francisco eludió diversos rituales ceremoniales asociados a su posición. Optó por no utilizar la "mozzetta", la capa corta de color carmesí, y prescindió de los tradicionales "zapatos de pescador" rojos, característicos de sus predecesores. Prefirió mantener sus habituales zapatos negros, por comodidad. Además, eligió no llevar una cruz de oro, optando por la misma cruz plateada que usaba durante su tiempo como arzobispo de Buenos Aires.

La salud del papa

Al ser consultado por su salud, Francisco señaló: "Me siento bien, me siento mejor. A veces me dicen que no soy prudente porque tengo ganas de hacer cosas y moverme. Supongo que son buenas señales. Estoy bastante bien".

Esta declaración generó alivio entre los creyentes y seguidores del líder máximo de la Iglesia Católica, quien experimentó diversas dificultades de salud a lo largo del 2023. En junio, se sometió a una cirugía de hernia abdominal, de la cual parece haberse recuperado completamente. Además, a principios de diciembre, tuvo que cancelar su viaje a Dubai para participar en la cumbre climática COP28 debido a una bronquitis.

Las complicaciones de salud que experimentó llevaron a Francisco a expresar su disposición a renunciar a su cargo, siguiendo el ejemplo de su predecesor, Benedicto XVI. No obstante, subrayó que las renuncias papales no deberían convertirse en una práctica común en la Santa Sede.

Pero el Papa parece encontrarse en buen estado de salud y ya tiene planes de viaje para el 2024, contemplando destinos como Polinesia, Bélgica y, aunque con incertidumbre, su país natal, Argentina.

LT