El poder militar que lograron las Fuerzas Armadas Bolivarianas

El poder militar de Venezuela se ha fortalecido en las últimas décadas, a pesar de las sanciones internacionales y la crisis económica. El país logró modernizar sus Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB) gracias a la cooperación estratégica con países como Rusia, China y, en menor medida, Irán.

La relación militar entre Venezuela y Rusia se consolidó notablemente en las últimas dos décadas, después de un tiempo distanciados. Rusia ha sido un proveedor clave de armamento y tecnología, a cambio de la explotación de recursos mineros.

El apoyo ruso a Venezuela se manifestó de diversas formas. Vladimir Putin vendió a Venezuela una gran cantidad de equipamiento militar, incluyendo aviones de combate, helicópteros, sistemas de defensa antiaérea, misiles y fusiles de asalto.

Como complemento, asesores militares rusos entenaron a las tropas venezolanas en el uso y mantenimiento de los sistemas de armas rusos. Esto es crucial para mantener operativa la flota de aviones y helicópteros.

En cuanto a la estructura de la FANB, está conformada por cuatro componentes principales, cada uno con un rol específico en la defensa.

Ejército Bolivariano. Es la fuerza terrestre y la rama más grande de las FANB. Su armamento incluye 92 tanques T-72B1, 150 BTR-80A, 50 BM-21 Grad y más de 50 2S19 Msta-S, en gran parte de origen ruso. Dispone de sistemas de defensa antiaérea y misiles portátiles.

Además, el Ejército ha adquirido drones y sistemas de vigilancia de origen chino para reforzar sus capacidades de reconocimiento y seguridad fronteriza.

Armada Bolivariana. La Armada de Venezuela opera en el mar Caribe y el océano Atlántico. Su flota se compone de aproximadamente 76 buques y 20 aeronaves.

Entre sus naves se incluyen seis fragatas misilísticas, patrulleros oceánicos, embarcaciones de desembarco y dos submarinos oceánicos diésel-eléctricos Tipo 209/1300, clase Sábalo.

La mayoría de los buques son de construcción española, sin embargo, en los últimos años han incorporado patrulleros de combate y lanchas misilísticas de origen ruso y chino. También dispone de una Infantería de Marina entrenada para operaciones anfibias y de asalto.

Aviación Militar Bolivariana. Su fuerza aérea cuenta con alrededor de cien aeronaves de diferentes tipos. La columna vertebral de su flota de combate está formada por aviones Sukhoi Su-30 MKV de fabricación rusa, complementados por cazas estadounidenses F-16 y aviones de ataque ligero K-8 de origen chino.

La fuerza aérea utiliza helicópteros rusos de transporte y combate, como los Mil Mi-17 y Mil Mi-35.

GNB. La Guardia Nacional Bolivariana es un componente militar con funciones de orden público y seguridad interna, con similitudes a una gendarmería.

Sus miembros están encargados de la seguridad de las fronteras, el control de manifestaciones y la lucha contra el crimen organizado. La GNB ha recibido equipamiento de origen ruso y chino, incluyendo vehículos blindados y equipos de vigilancia.

Milicias. El régimen venezolano cuenta con unos 5 millones de reservistas que componen la milicia civil. Fue creada por el expresidente Hugo Chávez, y más tarde pasó a ser parte de uno de los cinco componentes de la FANB.

Se considera que no cuentan con entrenamiento militar profesional y su armamento es relativamente moderno.