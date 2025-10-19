El presidente Petro acusó a Estados Unidos de violar la soberanía de las aguas colombianas y asesinar a un pescador

Este sábado 18 de octubre, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, usó su cuenta oficial de X para denunciar que el gobierno norteamericano mató a un pescador en uno de los procedimientos que lleva adelante en el mar Caribe para, supuestamente, combatir el tráfico de drogas.

“La lancha atacada el 16 de septiembre era colombiana, tenía un motor arriba en señal de daño y estaba apagada, presumiblemente estaba en aguas colombianas, quien estaba allí era un pescador de toda la vida: Alejandro Carranza, que no ha vuelto a su casa", comienza el posteo de Petro.

Primer posteo del presidente Petro contra Estados Unidos

Y sigue expresando: "Alerta a la fiscalía general de la Nación. Le solicito actuar de inmediato. Otorgar protección inmediata a los familiares víctimas y asociarlas, si quieren, a las víctimas de Trinidad Tobago para iniciar acciones judiciales en el mundo y en la justicia de EE.UU”.

En un segundo posteo, el presidente añadió: “Funcionarios del gobierno de los Estados Unidos han cometido un asesinato y violado nuestra soberanía en aguas territoriales El pescador Alejandro Carranza no tenía vínculos con el narco y sus actividad diaria era pescar. La lancha colombiana estaba la deriva y con la señal de avería puesta al tener un motor arriba. Esperamos las explicaciones del gobierno de los EEUU”.

Segundo posteo del presidente Petro

Cómo empezaron los ataques de Norteamérica en el Mar Caribe

Estados Unidos desplegó buques y aviones de guerra en el mar Caribe en agosto de este año, especialmente frente a las aguas venezolanas, con la intención de luchar contra el tráfico de drogas. Caracas denunció que estaba siendo asediada.

Según la información conocida, la flota estadounidense atacó, al menos, a 5 embarcaciones que llevaban supuestos “narcoterroristas”, generando 27 muertes. Los expertos en el tema han cuestionado la legalidad de estos procedimientos porque se aplica una fuerza letal, en aguas internacionales, a personas señaladas como traficantes de drogas, sin antes detenerlas ni interrogarlas.

