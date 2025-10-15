Desde el 7 de diciembre los vuelos de Avianca entre Córdoba y Bogotá serán diarios

El pasado 19 de junio Avianca realizó su vuelo inaugural entre Bogotá y Córdoba, dando inicio así a esa ruta con tres frecuencias semanales, los lunes, miércoles y viernes desde Colombia y los martes, jueves y sábados desde el aeropuerto Ingeniero Taravella. Ahora, según el comunicado de la compañía (publicado por el portal Sir Chandler), esas frecuencias serán diarias, desde el 7 de diciembre próximo.

La comunicación oficial, fechada ayer, señala que “en línea con su compromiso de brindar más acceso y conectividad a millones de pasajeros en América latina, Avianca anunció el incremento de frecuencias de sus vuelos directos entre Córdoba y Bogotá, pasando de tres frecuencias semanales a un vuelo diario a partir del 7 de diciembre. Así, la compañía conectará aún más al interior de Argentina con más de 80 destinos en Colombia, América Latina y Europa”. Con este aumento de la operación, ofrecerá en total más de 2.500 asientos semanales entre las dos ciudades.

El director de Ventas en Colombia y Sudamérica de Avianca, David Alemán, afirmó: “El aumento de frecuencia en la ruta Córdoba-Bogotá es una señal del buen momento que vive la conectividad en Argentina y de la importancia estratégica que tiene este mercado para Avianca. Al ofrecer una operación diaria, no solo tendremos más opciones y flexibilidad para nuestros clientes en ambos países, sino que también facilitamos el intercambio comercial, turístico, cultural y los negocios”, afirmó,

La expansión en la ruta Córdoba-Bogotá se suma la red que Avianca opera en Argentina y los pasajes ya se encuentran disponibles para la venta a través de la página web de Avianca, la aplicación móvil y los demás canales de venta autorizados, como agencias de viaje.

Entre los anuncios que se realizaron en la última Feria Internacional de Turismo (FIT), hubo uno que destacó por lo llamativo: Aerolíneas Argentinas volará una vez por semana –los jueves– desde Córdoba a Aruba, la pequeña isla caribeña, que se ha convertido en uno de los destinos preferidos de los cordobeses.

Confirmando que Argentina es el principal país emisor de viajeros de América latina hacia la “Isla Feliz”, ahora la aerolínea de bandera comunicó que la venta de pasajes no solo arrancó muy bien para el vuelo inaugural que partirá el 1 de enero, sino que estimó que “si la venta hubiera comenzado antes, hoy estarían todos los vuelos completos”.

Los atractivos naturales de Aruba –clima, playas blancas sin sargazo y estar fuera de la “ruta de los huracanes”– se sumaron a tarifas convenientes e hicieron de esta operación aérea un éxito comercial.