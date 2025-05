Vladimir Putin no asistirá a las negociaciones de paz con Ucrania que se realizarán en Turquía

El presidente ruso, Vladimir Putin, no asistirá este jueves a las conversaciones con Ucrania en Estambul, según el Kremlin, que designó en su lugar a un equipo de menor nivel para los primeros contactos directos entre ambas partes tras más de tres años de conflicto. A cambio, la lista divulgada este miércoles por el Kremlin incluye al asesor presidencial Vladimir Medinski, al viceministro de Relaciones Exteriores, Mijaíl Galuzin, y al viceministro de Defensa, Aleksandr Fomin.

Sumado a Putin, tampoco asistirán el canciller ruso, Serguéi Lavrov, ni el asesor de política exterior del Kremlin, Yuri Ushakov, pese a haber encabezado anteriores rondas de negociaciones con Estados Unidos. El anuncio disipó las esperanzas de que el presidente ruso se reuniera con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski.

Putin y el primer ministro malasio, Anwar Ibrahim, se estrecharon la mano

Putin presentó la cita el sábado, en contraposición a un alto el fuego de 30 días planteado por Kiev y sus aliados. Mientras Zelenski afirmó que asistiría "personalmente", el Kremlin no reveló la composición de la delegación rusa hasta este miércoles por la noche.

Las conversaciones en la ciudad turca serán las primeras entre rusos y ucranianos desde marzo de 2022, un mes después del inicio de la ofensiva rusa en Ucrania. Zelenski había advertido que la ausencia de Putin sería interpretada como una falta de voluntad para alcanzar la paz.

"Espero a ver quién llegará de Rusia. Luego, decidiré qué medidas tomar", declaró el miércoles. "Ucrania está dispuesta a cualquier forma de negociación y no tenemos miedo de las reuniones", añadió. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llamó por su parte a una tregua "inmediata" en Ucrania y a una "paz justa".

Trump propuso viajar a Turquía

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, instó por teléfono a Putin a viajar a Turquía para negociar una salida a la guerra con Zelenski, mientras decenas de miles de personas han muerto y millones se han visto obligadas a huir de sus hogares desde que Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero de 2022. Por el momento, el ejército ruso controla alrededor de una quinta parte de la exrepública soviética, incluida la península de Crimea, anexionada en 2014.

Cuando regresó a la Casa Blanca en enero, Donald Trump prometió terminar con la ofensiva en Ucrania y, a partir de ese momento ejerce fuertes presiones, pero en los últimos días expresó su frustración, sobre todo después de que Rusia rechazara una propuesta inicial de un alto el fuego de 30 días. Antes del anuncio ruso, el dirigente estadounidense había dicho que podía viajar a Turquía si su par ruso hacía lo mismo.

"No sé si él [Putin] iría si yo no estuviera", afirmó el magnate republicano a bordo del Air Force One el miércoles. "Sé que le gustaría que yo estuviera allí, y es una posibilidad. Si pudiéramos poner fin a la guerra, lo consideraría", agregó mientras volaba de Arabia Saudita a Catar.

Trump señaló que tenía previsto estar en Emiratos Árabes Unidos el jueves, en la tercera y última etapa de su gira por el Golfo. Pero, al ser preguntado sobre un posible desplazamiento a Turquía, respondió: "Eso no significa que no lo haría para salvar muchas vidas". El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, tiene previsto viajar a Estambul el viernes.

"Paz dictada" por Moscú

Aunque hay negociaciones previstas, Rubio insistió en que podría dejar las gestiones diplomáticas, debido a las marcadas diferencias entre las partes sobre cómo cerrar el conflicto.

Putin reclama que Ucrania renuncie a ingresar en la OTAN y garantías de que conservará los territorios ucranianos anexionados. Sin embargo, estas condiciones son inaceptables para Kiev y sus aliados. La capital ucraniana, por su parte, exige "garantías de seguridad" sólidas para evitar cualquier nuevo ataque ruso y que el ejército de Moscú se retire de su suelo.

Los países europeos, firmes aliados de Ucrania pero con escasa capacidad de presión directa, amenazaron con aplicar sanciones "masivas" si Moscú no acuerda un alto el fuego pronto. Por tal motivo, la Unión Europea sumó este miércoles un nuevo paquete de restricciones, el número 17.

Friedrich Merz, jefe de Gobierno alemán, instó a los demás países europeos y a los estadounidenses a mantener "la mayor unidad posible" y rechazar una "paz dictada" por Moscú.

