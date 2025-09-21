El más relevante senador del Partido Demócrata de Estados Unidos advirtió el domingo que el pedido del presidente Donald Trump al Departamento de Justicia de tomar medidas contra sus adversarios encamina al país hacia una dictadura.

Convertir el departamento "en un instrumento que persigue a sus enemigos, sean culpables o no... es el camino a una dictadura", declaró el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, en CNN.

¿Jimmy Kimmel pedirá disculpas? Sigue sin responder a la polémica 'rendición' que le exigen ABC y Trump

"Eso es lo que hacen las dictaduras", insistió el legislador norteamericano.

Trump instó públicamente el sábado a su Departamento de Justicia a tomar acciones contra sus supuestos enemigos, la última de una serie de medidas que, según los críticos, han destrozado la tradicional independencia del ministerio.

En una publicación en redes sociales dirigida a "Pam" —aparentemente la fiscal general Pam Bondi—, Trump expresó su frustración por la falta de acciones legales contra el senador de California Adam Schiff y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, ambos demócratas, señala la agencia AFP.

Schiff y James son señalados por un cercano aliado de Trump, el director de la Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda, Bill Pulte, de falsificar documentos en solicitudes de hipoteca. "No podemos demorarnos más, está dañando nuestra reputación y credibilidad", declaró Trump. El viernes, el mandatario despidió al fiscal federal Erik Siebert, que supervisaba la investigación sobre James, después de que, según informes, éste insistiera en que no había pruebas suficientes para acusarla de fraude hipotecario.

"Lo despedí, y hay un GRAN CASO, y muchos abogados y expertos legales lo afirman", declaró Trump el sábado, aparentemente refiriéndose a la investigación sobre James.

Schiff y James se han enfrentado por separado con Trump en años anteriores, liderando investigaciones que el presidente republicano alega que fueron una cacería de brujas política.

¿Cuál es la situación del presentador televisivo Jimmy Kimmel?

Jimmy Kimmel atraviesa un momento crítico en su relación con la cadena ABC. El presentador fue suspendido tras comentarios vinculados al asesinato del influencer de ultraderecha Charlie Kirk, que generaron una fuerte reacción de sectores políticos y de la audiencia conservadora.

Según trascendió, la empresa le exige que pida disculpas públicas a la familia del joven y que realice una donación significativa a una organización vinculada a su causa como condición para regresar a la conducción de su programa. Hasta ahora, Kimmel se ha mantenido en silencio frente a la exigencia, lo que alimenta la incertidumbre sobre su futuro en la televisión.

El caso abre un debate en Estados Unidos sobre los límites de la libertad de expresión y el rol de las cadenas frente a las presiones políticas y sociales, en un contexto donde la relación entre medios, comediantes y poder atraviesa una tensión cada vez más visible.

